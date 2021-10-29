Ero alla ricerca di un succhietto per mia figlia di 2 mesi che non si è mai attaccata al seno e pertanto è da sempre abituata a mangiare usando i biberon. Dopo averne provati tanti di marchi diversi ho trovato questo nuovo prodotto. Per mia figlia è stato amore a primo uso! L'ha preso subito, la forma del tutto simile a quello delle tettarelle del biberon le ha permesso di trovarsi subito a suo agio e di succhiare senza alcuna difficoltà, il materiale morbido e privo di parti di plastica è molto più adatto a lei e la forma più grande del solito le permette anche di mantenerlo e toccarlo a modo suo. Geniale anche il foro che permette di infilare il dito e quindi consente la massima vicinza. Assolutamente promosso e consigliato.