Da quando è nata mia figlia ho sempre usato la marca Philips Avent, e fino ad oggi la utilizzo con molta soddisfazione. I ciucci sono arrivati nella loro confezione da due con i tappi per garantire una pulizia maggiore del prodotto. Devo ammettere che questo test è arrivato nel periodo migliore per noi! Mia figlia sta mettendo i dentini per cui ha già rotto qualche ciuccio già in mio possesso, non sapevo esistesse una linea specifica di Avent a prova di dentini. La prova sta andando benissimo, la bambina li adora e non è riuscita a distruggerli nonostante li tira e li morde per tutto il giorno. A mio avviso non c'è nulla che non vada nella linea e li consiglierei assolutamente come già faccio da tempo. Vi ringrazio nuovamente per questa fantastica opportunità e spero di essere selezionata per altri test.