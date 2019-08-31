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  • Agevola lo sviluppo di tuo figlio
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Philips AventSucchietti Airflow

SCF186/25

4.4
| (37) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto
Agevola lo sviluppo di tuo figlio
Il succhietto Philips Avent 18 m+ accompagna lo sviluppo e le mutevoli esigenze del tuo bambino. La tettarella a prova di dentini rispetta la crescita di denti e gengive, pur continuando a tranquillizzare. Disponibile in una gamma di modelli e colori simpatici.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Tettarella a prova di dentini

Agevola lo sviluppo di tuo figlio

  • Con tettarella a prova di dentini

  • 18m+

  • Ortodontico e senza BPA

  • Pacco da 2

Tettarella a prova di dentini per il tuo bambino

Tettarella a prova di dentini per il tuo bambino

La tettarella a prova di dentini di questo succhietto è progettata appositamente per i bambini più grandi*.

Il numero maggiore di fori consente alla pelle del tuo bimbo di respirare

Il numero maggiore di fori consente alla pelle del tuo bimbo di respirare

La pelle ha bisogno di respirare, soprattutto quella del tuo bimbo. Il nostro scudo presenta 6 fori per un maggiore passaggio d'aria, consentendo di ridurre le irritazioni sulla pelle.

Fabbricati presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito

Fabbricati presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito

Puoi avere la certezza che il comfort del tuo bimbo sia in buone mani. Il succhietto è stato fabbricato presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito*.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

37

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

3

31/08/2019

Italia

Italia

Il prodotto piace a mia figlia

Mia figlia ha usato veramente poco il ciuccio, ho provato varie marche ma lo teneva un po' e poi lo lasciava in giro, invece con questo si trova benissimo. È lei a prenderlo e a usarlo. Resiste bene ai denti e agli urti

Pro

Resistente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF186/25 Succhietti Airflow

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF186/25 Succhietti Airflow

20/08/2019

Italia

Italia

Succhietti Airflow

Ottimi succhietti in materiale resistente e anatomico. Adatti per bambini dai 18 mesi i su. Consigliato.

Pro

Anatomia tettarella e resistenza

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF186/25 Succhietti Airflow

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF186/25 Succhietti Airflow

09/08/2019

Italia

Italia

Dipendente Philips

Ottimo prodotto

[Employee of philipsglobal] Sono davvero ottimi il mio cucciolo lo ha usato da subito ed è tornato il sorriso sul suo visino Ottimo il materiale e e la struttura. Nessun contro Consiglio il prodotto

Pro

Ottimo davevro

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF186/24 Succhietti Airflow

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF186/24 Succhietti Airflow

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Il marchio di succhietti numero 1 al mondo

  2. Questo succhietto non deve essere usato come massaggiagengive. Resistente a morsi occasionali

  3. Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo

  4. La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo

  5. Produttore dell'anno nel 2014