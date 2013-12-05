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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Calma con il comfort dell’aria
6-18m
Ortodontico e senza BPA
Confezione doppia
La pelle ha bisogno di respirare, soprattutto quella del tuo bimbo. Il nostro scudo presenta 6 fori per un maggiore passaggio d'aria, consentendo di ridurre le irritazioni sulla pelle.
La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.
Puoi avere la certezza che il comfort del tuo bimbo sia in buone mani. Il succhietto è stato fabbricato presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito*.
2.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Alessandra80
05/12/2013
Italia
Buon prodotto ma si taglia facilmente la tettarella
Mio figlio che ha 17 mesi lo usa sin dai primi mesi di vita. Ora però stiamo cambiando un ciuccio al giorno perchè con i dentini li taglia in continuazione e mi trovo costretta a cambiare ciuccio di continuo e lui accetta solo questi.... Credo che forse la tettarella dovrebbe essere un po' più resistente. Saluti. Alessandra
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF180/24 Succhietti Airflow
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Questa revisione è stata effettuata per SCF180/24 Succhietti Airflow
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo
Produttore dell'anno nel 2014