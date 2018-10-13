Caratteristiche essenziali perche' e' un succhietto e svolge la sua funzione in modo esaustivo, utilissimo invece perche' durante la notte il bambino lo trova con piu' facilita' e vi assicuro funziona sperimentato per tutte e due le mie bimbe. Il problema e' che si fa molta fatica a trovarli nei negozi come posso fare? Attendo da voi risposta non indicatemi i rivenditori della mia zona perche' li ho gia' visitati tutti e nulla Grazie attendo fiducioso vostre notizie