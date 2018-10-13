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  • Conforto nel momento del sonno
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Fuori produzione

Philips AventSucchietto Night Time

SCF176/22

2.6
| (27) Recensioni
Conforto nel momento del sonno
Le tettarelle Philips Avent, ortodontiche, piatte e simmetriche, non interferiscono con lo sviluppo naturale del palato, dei dentini e delle gengive. Tutti i succhietti Philips Avent sono in silicone, inodore e insapore. I colori possono variare.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Speciale anello fluorescente che brilla al buio

Conforto nel momento del sonno

  • Con impugnatura che si illumina al buio

  • 6-18m

  • Ortodontico e senza BPA

  • Confezione doppia

È più facile trovare l’impugnatura che si illumina al buio al momento di fare la nanna

È più facile trovare l’impugnatura che si illumina al buio al momento di fare la nanna

Sappiamo che far riaddormentare il tuo piccolo è importante. La nostra impugnatura che si illumina al buio, unica nel suo genere, ti aiuta a trovare il succhietto senza dover accendere la luce*.

Per uno sviluppo naturale del cavo orale

Per uno sviluppo naturale del cavo orale

La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.

Fabbricati presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito

Fabbricati presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito

Puoi avere la certezza che il comfort del tuo bimbo sia in buone mani. Il succhietto è stato fabbricato presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito*.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.6

su 5

27

Recensioni

13/10/2018

Italia

Italia

Domanda

Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF176/24 Succhietto Night Time

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF176/24 Succhietto Night Time

28/12/2016

Italia

Italia

I ciucci avent ve li raccomando

Mio figlio ora quasi 11 mesi e li uso da quando è nato. Ho sia quelli semplici che quelli che si illuminano la notte. Mi piace molto il design e i disegni che hanno questi ciucci. E mio figlio prende solo questi tipi di ciucci gli altri non gli piacciono.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF176/22 Succhietto Night Time

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF176/22 Succhietto Night Time

22/09/2013

Italia

Italia

CARATTERISTICHE ESSENZIALI MA UTILISSIMO

Caratteristiche essenziali perche' e' un succhietto e svolge la sua funzione in modo esaustivo, utilissimo invece perche' durante la notte il bambino lo trova con piu' facilita' e vi assicuro funziona sperimentato per tutte e due le mie bimbe. Il problema e' che si fa molta fatica a trovarli nei negozi come posso fare? Attendo da voi risposta non indicatemi i rivenditori della mia zona perche' li ho gia' visitati tutti e nulla Grazie attendo fiducioso vostre notizie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF176/22 Succhietto Night Time

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Esporre alla luce l’impugnatura luminosa prima dell’uso.

  2. Il marchio di succhietti numero 1 al mondo

  3. Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo

  4. La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo

  5. Produttore dell'anno nel 2014