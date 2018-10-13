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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF176/22
Con impugnatura che si illumina al buio
6-18m
Ortodontico e senza BPA
Confezione doppia
Sappiamo che far riaddormentare il tuo piccolo è importante. La nostra impugnatura che si illumina al buio, unica nel suo genere, ti aiuta a trovare il succhietto senza dover accendere la luce*.
La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.
Puoi avere la certezza che il comfort del tuo bimbo sia in buone mani. Il succhietto è stato fabbricato presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito*.
2.6
su 5
27
Recensioni
Concy
13/10/2018
Italia
Domanda
Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF176/24 Succhietto Night Time
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF176/24 Succhietto Night Time
marina
28/12/2016
Italia
I ciucci avent ve li raccomando
Mio figlio ora quasi 11 mesi e li uso da quando è nato. Ho sia quelli semplici che quelli che si illuminano la notte. Mi piace molto il design e i disegni che hanno questi ciucci. E mio figlio prende solo questi tipi di ciucci gli altri non gli piacciono.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF176/22 Succhietto Night Time
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF176/22 Succhietto Night Time
bafry1975
22/09/2013
Italia
CARATTERISTICHE ESSENZIALI MA UTILISSIMO
Caratteristiche essenziali perche' e' un succhietto e svolge la sua funzione in modo esaustivo, utilissimo invece perche' durante la notte il bambino lo trova con piu' facilita' e vi assicuro funziona sperimentato per tutte e due le mie bimbe. Il problema e' che si fa molta fatica a trovarli nei negozi come posso fare? Attendo da voi risposta non indicatemi i rivenditori della mia zona perche' li ho gia' visitati tutti e nulla Grazie attendo fiducioso vostre notizie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF176/22 Succhietto Night Time
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF176/22 Succhietto Night Time
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Esporre alla luce l’impugnatura luminosa prima dell’uso.
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo
Produttore dell'anno nel 2014