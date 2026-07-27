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Garanzia di 2 anni
SCF172/22
Calma con il comfort dell’aria
6-18m
Ortodontico e senza BPA
Confezione doppia
La pelle ha bisogno di respirare, soprattutto quella del tuo bimbo. Il nostro scudo presenta 6 fori per un maggiore passaggio d'aria, consentendo di ridurre le irritazioni sulla pelle.
La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.
Puoi avere la certezza che il comfort del tuo bimbo sia in buone mani. Il succhietto è stato fabbricato presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito*.
Recensioni
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo
Produttore dell'anno nel 2014