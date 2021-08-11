Ho avuto il piacere di testare questi ciucci grazie a Philps e devo dire che ne sono rimasta molto soddisfatta perchè a me sono risultati subito molto simpatici e alla mia bimba di 11 mesi piacciono perchè vedo che le permettono di rilassarsi nei momenti più delicati della giornata come quando devo lasciarla per andare a lavorare o quando la metto a riposare. Inoltre mi sento tranquilla di farglieli usare perchè ho verificato che sono fatti di ottimi materiali che non si sono deteriorati neppure dopo vari usi, lavaggi e sterilizzazioni e la sua forma mi garantisce che non gli daranno problemi ai denti. In sostanza un ottimo prodotto con un buon rapporto qualità prezzo.