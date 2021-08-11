Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Per un comfort essenziale
6-18m
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2
La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.
Puoi avere la certezza che il comfort del tuo bimbo sia in buone mani. Il succhietto è stato fabbricato presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito*.
La nostra impugnatura di sicurezza ti consente di rimuovere facilmente il succhietto del tuo bambino in qualsiasi momento. Anche le mani dei più piccoli possono afferrarlo.
4.8
su 5
168
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
shoko_87
11/08/2021
Italia
Compratore verificato
Prodotto eccellente
I ciucci e i biberon avent sono belli, pratici da pulire e disinfettare, non deformano il palato del bambino…la mia piccolina li adorava e non ne usava altri modelli
Pro
Estetica e facilità di pulizia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF169/48 Succhietto Classic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF169/48 Succhietto Classic
Pia87
04/05/2021
Italia
Parte della promozione
Dipendente Philips
Succhietti sicuri per i nostri piccoli
[Employee of philipsglobal] Questi succhietti oltre ad essere carinissimi sono sicuri e ottimi amici per i nostri piccoli .
Pro
Sicuri e ergonomici
Contro
catenella incorporata potrebbe essere una soluzione vincente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF172/72 Succhietto Classic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF172/72 Succhietto Classic
SAB123
29/03/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Ottimo marchio, ottimo prodotto e ottimo rapporto qualità prezzo
Pro
Pratici Resistente
Contro
Se il bambino mette i molari e morde spesso e forte si possono bucare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF169/27 Succhietto Classic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF169/27 Succhietto Classic
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo
Produttore dell'anno nel 2014