Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Per un comfort essenziale
0-6 mesi
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2
I bimbi sanno cosa gli piace! Abbiamo chiesto alle mamme in che modo i loro bambini rispondono alle tettarelle Philips Avent e 9 bambini su 10 accettano i nostri succhietti.*
La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.
Puoi avere la certezza che il comfort del tuo bimbo sia in buone mani. Il succhietto è stato fabbricato presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito*.
4.5
su 5
129
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
Rosy62
07/09/2020
Italia
Parte della promozione
Dipendente Philips
Ottimo
[Employee of philipsglobal] E fatto benissimo, sia come tettarella che come resistenza, da quando li uso ho risolto i problemi di coliche
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF172/51 Succhietto Classic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF172/51 Succhietto Classic
Giuliaprile
24/07/2020
Italia
Parte della promozione
Buon ciuccio!!
Ho ricevuto questo ciuccio all’interno del programma Product tester Philips. Prodotto come da descrizione e da caratteristiche indicate prima dell’invio. L’avevo scelto e lo consiglierei ancora per il fatto che è ortodontico è adatto da subito! Molto comodo anche il copriciuccio con cui si richiude a scatto. Anche la pediatra me l’ha consigliato come un buon prodotto!
Pro
Cappuccio richiudibile/ortodontico/adatto da subito
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF172/52 Succhietto Classic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF172/52 Succhietto Classic
Zevra28
22/07/2020
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto dal bellissimo design, ergonomico e comodissimo
Pro
Ergonomia, design
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF172/52 Succhietto Classic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF172/52 Succhietto Classic
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo
Test effettuato online su 100 mamme, nel 2012, nel Regno Unito
Produttore dell'anno nel 2014