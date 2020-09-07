Ho deciso di provare questo prodotto, dopo che in piena notte non sapevo più cosa inventarmi per farlo smettere di piangere. Da quando è nato il mio cucciolo, pratico l'allattamento esclusivo e non è mai semplice avere un minuto per dedicarsi alle nostre faccende o a sé stesse. Nonostante avessi provato altri succhietti, mio figlio non è mai stato capace di tenerlo per più di qualche minuto e li rifiutava sempre. Così anche in macchina nel'ovetto, durante il tragitto, ero costretta a fermarmi per allattarlo o consolarlo. Da quando sto usando questo prodotto, invece, riesco a tenerlo buono, soprattutto quando soffre di colichette. La notte è la mia salvezza e posso evitare di alzarmi per consolarlo dal mal di pancia. Lo consiglio a tutte le mamme con bimbi fino a 6 mesi, non confonde assolutamente il bimbo rispetto al l'allattamento al seno, per cui si può usare da subito. Ha un bel design, il materiale è di alta qualità e mi sento sicura perché è totalmente anatomico rispetto al suo palato. Mi aiuta tantissimo anche quando soffre di singhiozzo, finalmente un rimedio per quello che cercavo. Lui è felice e io sono più serena e riposata. Nella confezione sono presenti ben 2 succhietti, quindi posso sterilizzarne uno, mentre uso l'altro, quindi massimo comfort e comodità per una neomamma come me. Lo consiglio perché pratico, funzionale e super efficace!!!