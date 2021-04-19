Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
3 dosi
La parte interna può essere rimossa per trasformarla in una comoda tazza per snack
Il dosatore per latte in polvere Philips Avent contiene 3 dosi pre-misurate di latte in polvere, la soluzione ideale per i viaggi
Tutto le parti sono sterilizzabili e utilizzabili nel microonde e in lavastoviglie per una pulizia facile e veloce
4.8
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Lituana
19/04/2021
Italia
Molto utile e comodo
Contenitore a tre scomparti,molto comodo quando stai fuori e devi preparare il latte o le pappe. Consigliato
Pro
Capiente,pratico e sicuro
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF135/06 Dosatore di latte in polvere
Sì, consiglio questo prodotto
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Cloclo
14/03/2018
Italia
Ottima idea
Trovo che sia un ottimo prodotto e che facilita la vita delle mamme! 3 poppate pronte senza dover portare contenitori del latte in polvere e dosatori.
Sì, consiglio questo prodotto
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marianaefabrizio
12/10/2017
Italia
buono
Molto utile se si usa il latte in polvere ma anche per trasportare piccole quantità di polvere di crema di riso , mais e tapioca per esempio. Volendo la parte divisa in 3 si toglie e diventa una monovaschetta. Da avere assolutamente
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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