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  • Delicato e per pelli sensibili
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Philips Avent Pacifierultra soft giorno e notte

SCF094/10

4.8

| (306) Recensioni | 99% di utenti consiglia questo prodotto

Delicato e per pelli sensibili

Massima cura delle pelli sensibili grazie agli scudi flessibili. 9 genitori su 10 confermano l'assenza di irritazioni cutanee dopo l'utilizzo del ciuccio ultra soft.** Il modello fluorescente è sempre facile da trovare. Realizzato per l'80% con materiali di origine vegetale.*

Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Massima tranquillità sia di giorno e che di notte

Delicato e per pelli sensibili

  • Per pelli sensibili

  • No BPA

  • Confezione da 4, 80% di materiali di origine vegetale*

  • 6-18m

Scudo morbido e flessibile per ridurre le irritazioni

Scudo morbido e flessibile per ridurre le irritazioni

La pelle dei bambini richiede una maggiore cura. Lo scudo morbido e flessibile del succhietto segue le curve naturali del viso del bambino, riducendo i segni e le irritazioni sulla pelle**; la forma arrotondata evita anche una pressione eccessiva sulle guance.

Tettarella ortodontica in silicone progettata per lo sviluppo naturale del cavo orale

Tettarella ortodontica in silicone progettata per lo sviluppo naturale del cavo orale

Le nostre tettarelle ortodontiche sono realizzate in morbido silicone per supportare i movimenti naturali dei muscoli della bocca e per aiutare a ridurre il rischio di malocclusione. La tettarella a collo stretto è progettata per ridurre la pressione tra lingua e palato. I ciucci Philips Avent ultra sono accreditati in modo indipendente dalla Oral Health Foundation. Realizzati in silicone alimentare al 100%, sono più resistenti e duraturi rispetto alle tettarelle in gomma (lattice) e privi di BPA, BPS, ftalati, PVC e idrocarburi policiclici aromatici.

Preferite dai bambini: 98% di accettazione delle tettarelle***

Preferite dai bambini: 98% di accettazione delle tettarelle***

Le nostre tettarelle in silicone testurizzato sono progettate per riprodurre la sensazione del seno materno. Quando abbiamo chiesto ai genitori come reagiscono i loro piccoli, una media del 98% ha risposto che i bimbi accettano i ciucci Philips Avent ultra.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

306

Recensioni

99%

di utenti consiglia questo prodotto

1

22/03/2026

Italia

Italia

Dipendente Philips

Buon prodotto

[Employee of philipsglobal] Ciuccio davvero utile la notte, facile da trovare grazie alla sua luminosità... Il mio bambino non ha trovato nessuna difficoltà nel prendersi il ciuccio, sarà anche che già usiamo prodotti Philips e per questo forse era già abituato.... Consiglio l acquisto di questo brand

Pro

Luminosità notturna

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-22

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-22

19/03/2026

Italia

Italia

Ottimi ciucci

Sono davvero soddisfatta di questo prodotto. Innanzitutto, il materiale rispetta la sensibilità del bambino riducendo le irritazioni. I ciucci vengono accettati con molta facilità dal bambino avendo un design ortodontico. Un' altra particolarità di questi ciucci e data dal fatto che si illuminano al buio e quindi possono essere trovati facilmente anche in assenza di una fonte luminosa. Che dire, super consigliati!

Pro

Tutto

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-19

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-19

16/03/2026

Italia

Italia

Prodotto fantastico

Questo prodotto mi sta piacendo molto. Il mio bambino lo ha accettato subito, è molto bello come materiale.

Pro

Ottimo materiale, ottima forma per la bocca del bambino

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-16

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-16

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Componenti in plastica dura esclusa tettarella in silicone (approccio del bilancio di massa)

  2. Sulla base dei risultati di un test sui consumatori negli Stati Uniti (2023, n=201)

  3. Test effettuati su un campione di consumatori degli Stati Uniti nel 2023 hanno dimostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella vellutata in silicone Philips Avent utilizzata per i ciucci ultra air e ultra soft (n=201).

  4. Rispetto ai metodi tradizionali di sterilizzazione (bollitura) dei ciucci

  5. Per motivi di igiene, sostituisci i ciucci dopo 4 settimane di utilizzo