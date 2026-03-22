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Garanzia di 2 anni
Delicato e per pelli sensibili
Massima cura delle pelli sensibili grazie agli scudi flessibili. 9 genitori su 10 confermano l'assenza di irritazioni cutanee dopo l'utilizzo del succhietto ultra soft.** Sollievo, comfort e sicurezza. Realizzato per l'80% con materiali di origine vegetale.*
Cappuccio fluorescente
No BPA
Confezione da 2, 80% di materiali di origine vegetale*
6-18m
La pelle dei bambini richiede una maggiore cura. Lo scudo morbido e flessibile del succhietto segue le curve naturali del viso del bambino, riducendo i segni e le irritazioni sulla pelle**; la forma arrotondata evita anche una pressione eccessiva sulle guance.
Le nostre tettarelle ortodontiche sono realizzate in morbido silicone per supportare i movimenti naturali dei muscoli della bocca e per aiutare a ridurre il rischio di malocclusione. La tettarella a collo stretto è progettata per ridurre la pressione tra lingua e palato. I ciucci Philips Avent ultra sono accreditati in modo indipendente dalla Oral Health Foundation. Realizzati in silicone alimentare al 100%, sono più resistenti e duraturi rispetto alle tettarelle in gomma (lattice) e privi di BPA, BPS, ftalati, PVC e idrocarburi policiclici aromatici.
Le nostre tettarelle in silicone testurizzato sono progettate per riprodurre la sensazione del seno materno. Quando abbiamo chiesto ai genitori come reagiscono i loro piccoli, una media del 98% ha risposto che i bimbi accettano i ciucci Philips Avent ultra.
4.8
su 5
306
Recensioni
99%
di utenti consiglia questo prodotto
Saraterry
22/03/2026
Italia
Parte della promozione
Dipendente Philips
Buon prodotto
[Employee of philipsglobal] Ciuccio davvero utile la notte, facile da trovare grazie alla sua luminosità... Il mio bambino non ha trovato nessuna difficoltà nel prendersi il ciuccio, sarà anche che già usiamo prodotti Philips e per questo forse era già abituato.... Consiglio l acquisto di questo brand
Pro
Luminosità notturna
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-22
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-22
Ale7222
19/03/2026
Italia
Parte della promozione
Ottimi ciucci
Sono davvero soddisfatta di questo prodotto. Innanzitutto, il materiale rispetta la sensibilità del bambino riducendo le irritazioni. I ciucci vengono accettati con molta facilità dal bambino avendo un design ortodontico. Un' altra particolarità di questi ciucci e data dal fatto che si illuminano al buio e quindi possono essere trovati facilmente anche in assenza di una fonte luminosa. Che dire, super consigliati!
Pro
Tutto
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-19
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-19
Micia9605
16/03/2026
Italia
Parte della promozione
Prodotto fantastico
Questo prodotto mi sta piacendo molto. Il mio bambino lo ha accettato subito, è molto bello come materiale.
Pro
Ottimo materiale, ottima forma per la bocca del bambino
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-16
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-16
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Componenti in plastica dura esclusa tettarella in silicone (approccio del bilancio di massa)
L'87% conferma l'assenza di irritazioni cutanee dopo l'utilizzo del ciuccio Philips Avent ultra soft (2023, n=201)
Test effettuati su un campione di consumatori degli Stati Uniti nel 2023 hanno dimostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella vellutata in silicone Philips Avent utilizzata per i ciucci ultra air e ultra soft (n=201).
Rispetto ai metodi tradizionali di sterilizzazione (bollitura) dei ciucci
Per motivi di igiene, sostituisci i ciucci dopo 4 settimane di utilizzo