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Garanzia di 2 anni
Delicato e per pelli sensibili
Massima cura delle pelli sensibili grazie agli scudi flessibili. 9 genitori su 10 confermano l'assenza di irritazioni cutanee dopo l'utilizzo del succhietto ultra soft.** Sollievo, comfort e sicurezza. Realizzato per l'80% con materiali di origine vegetale.*
Per pelli sensibili
No BPA
Confezione da 2, 80% di materiali di origine vegetale*
18 m+ con tettarella resistente
La pelle dei bambini richiede una maggiore cura. Lo scudo morbido e flessibile del succhietto segue le curve naturali del viso del bambino, riducendo i segni e le irritazioni sulla pelle**; la forma arrotondata evita anche una pressione eccessiva sulle guance.
Le nostre tettarelle ortodontiche sono realizzate in morbido silicone per supportare i movimenti naturali dei muscoli della bocca e per aiutare a ridurre il rischio di malocclusione. La tettarella a collo stretto è progettata per ridurre la pressione tra lingua e palato. I ciucci Philips Avent ultra sono accreditati in modo indipendente dalla Oral Health Foundation. Realizzati in silicone alimentare al 100%, sono più resistenti e duraturi rispetto alle tettarelle in gomma (lattice) e privi di BPA, BPS, ftalati, PVC e idrocarburi policiclici aromatici.
I nostri ciucci sono progettati per facilitare il naturale posizionamento della lingua, importante per un sano sviluppo del linguaggio nel corso della crescita del bambino. Estremamente resistenti, donano conforto durante la fase di dentizione. La tettarella in silicone testurizzato è progettata per imitare la sensazione del seno delle mamme.
4.7
su 5
733
Recensioni
99%
di utenti consiglia questo prodotto
Melifania
23/10/2025
Italia
Parte della promozione
Ottimi da cinque stelle!
Ho sempre usato questi ciucci perché sono gli unici accettati dal mio bambino, morbidi e con forma a goccia li rendono confortevoli
Pro
Morbidi
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-10-23
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-10-23
Rafde
13/10/2025
Italia
Parte della promozione
È stato amore fin da subito!
La mia piccola ha avuto modo di provare i ciucci Pacifier SCF091/41 ultra soft per diversi giorni. Il primo approccio è stato da subito positivo. Ha preferito questi ciucci al vecchio ciuccio che ormai non gradisce più. Questi ciucci sono visibilmente leggeri, di qualità eccezionale. Sono stati una vera scoperta per me e la bambina. Le tecniche e i materiali che utilizza Philips sono pensati per offrire il meglio ai nostri piccoli e questo emerge chiaramente. I colori sono adatti sia ai maschietti che alle femminucce. Ne ho già comprati altri! Si applicano facilmente alla catenella per i ciucci. Si possono acquistare nella custodia che è ottima anche come porta ciuccio. Li ho trovati nei migliori negozi per bebè.
Pro
Leggerezza, qualità dei materiali
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2025-09-13
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2025-09-13
Antoniegga
09/10/2025
Italia
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Prodotto che ha stravolto le mienaspettative
Premetto che son sempre stata contraria ai ciucci rigidi. Credevo che a lungo termine fossero davvero scomodi. E invece questo prodotto mi ha fatto ricredere. Molto pratico, anche per la sterilizzazione che avviene in semplice microonde attraverso l apposito contenitore in dotazione. Il mio bimbo lo adora! Consiglio da 1 anno in su.
Pro
Comodissimo
Contro
Alcuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-09
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-09
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Componenti in plastica dura esclusa tettarella in silicone (approccio del bilancio di massa).
L'87% conferma l'assenza di irritazioni cutanee dopo l'utilizzo del succhietto Philips Avent ultra soft (2023, n=201).
Test effettuati su un campione di consumatori degli Stati Uniti nel 2023 hanno dimostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella vellutata in silicone Philips Avent utilizzata per i succhietti ultra air e ultra soft (n=201).
Rispetto ai metodi tradizionali di sterilizzazione (bollitura) dei succhietti.
Per motivi di igiene, sostituisci i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo.