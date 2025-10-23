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  • Delicato e per pelli sensibili
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Philips Avent Pacifierultra soft

SCF093/06

4.7

| (733) Recensioni | 99% di utenti consiglia questo prodotto

Delicato e per pelli sensibili

Massima cura delle pelli sensibili grazie agli scudi flessibili. 9 genitori su 10 confermano l'assenza di irritazioni cutanee dopo l'utilizzo del succhietto ultra soft.** Sollievo, comfort e sicurezza. Realizzato per l'80% con materiali di origine vegetale.*

Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Tettarella resistente per favorire la crescita di denti e gengive

Delicato e per pelli sensibili

  • Per pelli sensibili

  • No BPA

  • Confezione da 2, 80% di materiali di origine vegetale*

  • 18 m+ con tettarella resistente

Scudo morbido e flessibile per ridurre le irritazioni

Scudo morbido e flessibile per ridurre le irritazioni

La pelle dei bambini richiede una maggiore cura. Lo scudo morbido e flessibile del succhietto segue le curve naturali del viso del bambino, riducendo i segni e le irritazioni sulla pelle**; la forma arrotondata evita anche una pressione eccessiva sulle guance.

Tettarella ortodontica in silicone progettata per lo sviluppo naturale del cavo orale

Tettarella ortodontica in silicone progettata per lo sviluppo naturale del cavo orale

Le nostre tettarelle ortodontiche sono realizzate in morbido silicone per supportare i movimenti naturali dei muscoli della bocca e per aiutare a ridurre il rischio di malocclusione. La tettarella a collo stretto è progettata per ridurre la pressione tra lingua e palato. I ciucci Philips Avent ultra sono accreditati in modo indipendente dalla Oral Health Foundation. Realizzati in silicone alimentare al 100%, sono più resistenti e duraturi rispetto alle tettarelle in gomma (lattice) e privi di BPA, BPS, ftalati, PVC e idrocarburi policiclici aromatici.

Tettarella resistente per una sana dentizione

Tettarella resistente per una sana dentizione

I nostri ciucci sono progettati per facilitare il naturale posizionamento della lingua, importante per un sano sviluppo del linguaggio nel corso della crescita del bambino. Estremamente resistenti, donano conforto durante la fase di dentizione. La tettarella in silicone testurizzato è progettata per imitare la sensazione del seno delle mamme.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

733

Recensioni

99%

di utenti consiglia questo prodotto

23/10/2025

Italia

Italia

Ottimi da cinque stelle!

Ho sempre usato questi ciucci perché sono gli unici accettati dal mio bambino, morbidi e con forma a goccia li rendono confortevoli

Pro

Morbidi

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF093/05 ultra soft

Date of Use 2024-10-23

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF093/05 ultra soft

Date of Use 2024-10-23

13/10/2025

Italia

Italia

È stato amore fin da subito!

La mia piccola ha avuto modo di provare i ciucci Pacifier SCF091/41 ultra soft per diversi giorni. Il primo approccio è stato da subito positivo. Ha preferito questi ciucci al vecchio ciuccio che ormai non gradisce più. Questi ciucci sono visibilmente leggeri, di qualità eccezionale. Sono stati una vera scoperta per me e la bambina. Le tecniche e i materiali che utilizza Philips sono pensati per offrire il meglio ai nostri piccoli e questo emerge chiaramente. I colori sono adatti sia ai maschietti che alle femminucce. Ne ho già comprati altri! Si applicano facilmente alla catenella per i ciucci. Si possono acquistare nella custodia che è ottima anche come porta ciuccio. Li ho trovati nei migliori negozi per bebè.

Pro

Leggerezza, qualità dei materiali

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2025-09-13

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2025-09-13

09/10/2025

Italia

Italia

Prodotto che ha stravolto le mienaspettative

Premetto che son sempre stata contraria ai ciucci rigidi. Credevo che a lungo termine fossero davvero scomodi. E invece questo prodotto mi ha fatto ricredere. Molto pratico, anche per la sterilizzazione che avviene in semplice microonde attraverso l apposito contenitore in dotazione. Il mio bimbo lo adora! Consiglio da 1 anno in su.

Pro

Comodissimo

Contro

Alcuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF093/05 ultra soft

Date of Use 2024-09-09

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF093/05 ultra soft

Date of Use 2024-09-09

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Componenti in plastica dura esclusa tettarella in silicone (approccio del bilancio di massa).

  2. L'87% conferma l'assenza di irritazioni cutanee dopo l'utilizzo del succhietto Philips Avent ultra soft (2023, n=201).

  3. Test effettuati su un campione di consumatori degli Stati Uniti nel 2023 hanno dimostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella vellutata in silicone Philips Avent utilizzata per i succhietti ultra air e ultra soft (n=201).

  4. Rispetto ai metodi tradizionali di sterilizzazione (bollitura) dei succhietti.

  5. Per motivi di igiene, sostituisci i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo.