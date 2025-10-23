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  • Il nostro ciuccio più morbido per la pelle delicata del tuo bimbo
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Philips Avent ultra softciuccio

SCF091/35

4.7
| (733) Recensioni | 99% di utenti consiglia questo prodotto
Il nostro ciuccio più morbido per la pelle delicata del tuo bimbo
Prenditi cura della pelle sensibile del tuo bambino con il ciuccio ultra soft Philips Avent. Lo scudo ultra morbido* e flessibile segue le curve delle guance del tuo bimbo, riducendo i segni e le irritazioni sulla pelle.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Meno segni e irritazioni sulla pelle

Il nostro ciuccio più morbido per la pelle delicata del tuo bimbo

  • ultra soft e flessibile

  • Ortodontico e senza BPA

  • Confezione da 4

  • 0-6 mesi

Scudo morbido e flessibile

Scudo morbido e flessibile

La pelle dei bambini richiede una maggiore cura. La nostra tecnologia consente al ciuccio di seguire le curve naturali del viso del bambino, riducendo i segni sulla pelle e le irritazioni sulle guance.

98% di accettazione della tettarella*

98% di accettazione della tettarella*

Quando abbiamo chiesto ai genitori come reagiscono i loro bambini alle nostre tettarelle testurizzate in silicone, il 98% ha risposto che i bimbi accettano i ciucci ultra soft e ultra air Philips Avent.

Scudo arrotondato

Scudo arrotondato

La nostra tecnologia con scudo arrotondato riduce al minimo la pressione sulle guance del bambino per una maggiore delicatezza sulla pelle.

Specifiche tecniche

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Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.7

su 5

733

Recensioni

99%

di utenti consiglia questo prodotto

23/10/2025

Italia

Italia

Ottimi da cinque stelle!

Ho sempre usato questi ciucci perché sono gli unici accettati dal mio bambino, morbidi e con forma a goccia li rendono confortevoli

Pro

Morbidi

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF093/05 ultra soft

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF093/05 ultra soft

13/10/2025

Italia

Italia

È stato amore fin da subito!

La mia piccola ha avuto modo di provare i ciucci Pacifier SCF091/41 ultra soft per diversi giorni. Il primo approccio è stato da subito positivo. Ha preferito questi ciucci al vecchio ciuccio che ormai non gradisce più. Questi ciucci sono visibilmente leggeri, di qualità eccezionale. Sono stati una vera scoperta per me e la bambina. Le tecniche e i materiali che utilizza Philips sono pensati per offrire il meglio ai nostri piccoli e questo emerge chiaramente. I colori sono adatti sia ai maschietti che alle femminucce. Ne ho già comprati altri! Si applicano facilmente alla catenella per i ciucci. Si possono acquistare nella custodia che è ottima anche come porta ciuccio. Li ho trovati nei migliori negozi per bebè.

Pro

Leggerezza, qualità dei materiali

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF091/41 ultra soft

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF091/41 ultra soft

09/10/2025

Italia

Italia

Prodotto che ha stravolto le mienaspettative

Premetto che son sempre stata contraria ai ciucci rigidi. Credevo che a lungo termine fossero davvero scomodi. E invece questo prodotto mi ha fatto ricredere. Molto pratico, anche per la sterilizzazione che avviene in semplice microonde attraverso l apposito contenitore in dotazione. Il mio bimbo lo adora! Consiglio da 1 anno in su.

Pro

Comodissimo

Contro

Alcuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF093/05 ultra soft

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF093/05 ultra soft

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Test del 2016-2017 effettuati tra i consumatori degli Stati Uniti mostrano una media del 98% di accettazione della tettarella a trama Philips Avent utilizzata nei nostri succhietti ultra air e ultra soft.

  2. Per motivi di igiene, sostituire i ciucci dopo 4 settimane di utilizzo.