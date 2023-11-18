Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Lascia respirare la pelle del bambino
No BPA
Confezione da 2, 80% di materiali di origine vegetale*
6-18m
Gli ampi fori sullo scudo consentono il passaggio dell'aria, in modo da mantenere la pelle del bambino morbida e asciutta.
Le nostre tettarelle ortodontiche sono realizzate in morbido silicone per supportare i movimenti naturali dei muscoli della bocca e per aiutare a ridurre il rischio di malocclusione. La tettarella a collo stretto è progettata per ridurre la pressione tra lingua e palato. I ciucci Philips Avent ultra sono accreditati in modo indipendente dalla Oral Health Foundation. Realizzati in silicone alimentare al 100%, sono più resistenti e duraturi rispetto alle tettarelle in gomma (lattice) e privi di BPA, BPS, ftalati, PVC e idrocarburi policiclici aromatici.
Le nostre tettarelle in silicone testurizzato sono progettate per riprodurre la sensazione del seno materno. Quando abbiamo chiesto ai genitori come reagiscono i loro piccoli, una media del 98% ha risposto che i bimbi accettano i ciucci Philips Avent ultra.
4.7
su 5
222
Recensioni
99%
di utenti consiglia questo prodotto
Mamma felice
18/11/2023
Italia
Parte della promozione
Prodotto validissimo.
Mi sento di consigliare questi ciucci a tutti.. Finalmente dopo una lunga ed estenuante ricerca abbiamo trovato i ciucci per il mio bimbo, con questi si rilassa e dorme tranquillo, molto leggeri,e non fanno sudare avendo quei forellini lungo il bordo e sono facili da lavare e igienizzare grazie al loro contenitore porta ciucci..Una grande rivoluzione per noi!
Pro
Traspirante, morbido , e designe bellissimo..
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio
Golden curles
15/11/2023
Italia
Parte della promozione
Ottimo prodotto, piacevolmente gradito!
Questi Ciucci sono stati una vera svolta. La tettarella è morbida e confortevole, la struttura con fori larghi lascia respirare la pelle, non è mai umida e rossa e la piccola ne è entusiasta. Ha accettato fin da subito questi ciuccetti e sono stati una vera svolta anche per il suo riposo rilassato.
Pro
Confort della tettarella e della struttura a fori larghi, facile da sterilizzare in microonde nell'apposita custodia.
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
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Nati.10
11/11/2023
Italia
Parte della promozione
Ciuccio bello e comodo!
Ciucci di grande qualità e belli esteticamente. Sono mamma di un bimbo di 17 mesi e ho provato diversi ciucci per capire con quale il mio bimbo si trovasse meglio... e niente, non c'è competizione, i Philips sono i migliori sotto ogni punto di vista! Resistenti, belli e super confortevoli!
Pro
Resistente, pratico e bello
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Componenti in plastica dura esclusa tettarella in silicone (approccio del bilancio di massa).
Sulla base dei risultati di un test sui consumatori negli Stati Uniti (2023, n=201).
Test effettuati su un campione di consumatori degli Stati Uniti nel 2023 hanno dimostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella vellutata in silicone Philips Avent utilizzata per i succhietti ultra air e ultra soft (n=201).
Rispetto ai metodi tradizionali di sterilizzazione (bollitura) dei succhietti.
Per motivi di igiene, sostituisci i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo.