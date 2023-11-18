Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Lascia respirare la pelle del bambino
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2
0-6 mesi
I fori extra-large lasciano passare l'aria, offrendo comfort e mantenendo la pelle del tuo bambino asciutta.
Quando abbiamo chiesto ai genitori come reagiscono i loro bambini alle nostre tettarelle testurizzate in silicone, il 98% ha risposto che i bimbi accettano i ciucci ultra soft e ultra air Philips Avent.
Realizzare le nostre tettarelle ultra soft e ultra air in silicone è stata per noi una scelta consapevole, poiché si tratta di un materiale sicuro e inerte, ampiamente utilizzato nelle applicazioni mediche, privo di sostanze chimiche pericolose, di sostanze attive a livello endocrino (ad esempio, BPA) e di allergeni.
4.7
su 5
682
Recensioni
98%
di utenti consiglia questo prodotto
Mamma felice
18/11/2023
Italia
Parte della promozione
Prodotto validissimo.
Mi sento di consigliare questi ciucci a tutti.. Finalmente dopo una lunga ed estenuante ricerca abbiamo trovato i ciucci per il mio bimbo, con questi si rilassa e dorme tranquillo, molto leggeri,e non fanno sudare avendo quei forellini lungo il bordo e sono facili da lavare e igienizzare grazie al loro contenitore porta ciucci..Una grande rivoluzione per noi!
Pro
Traspirante, morbido , e designe bellissimo..
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio
Golden curles
15/11/2023
Italia
Parte della promozione
Ottimo prodotto, piacevolmente gradito!
Questi Ciucci sono stati una vera svolta. La tettarella è morbida e confortevole, la struttura con fori larghi lascia respirare la pelle, non è mai umida e rossa e la piccola ne è entusiasta. Ha accettato fin da subito questi ciuccetti e sono stati una vera svolta anche per il suo riposo rilassato.
Pro
Confort della tettarella e della struttura a fori larghi, facile da sterilizzare in microonde nell'apposita custodia.
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio
Nati.10
11/11/2023
Italia
Parte della promozione
Ciuccio bello e comodo!
Ciucci di grande qualità e belli esteticamente. Sono mamma di un bimbo di 17 mesi e ho provato diversi ciucci per capire con quale il mio bimbo si trovasse meglio... e niente, non c'è competizione, i Philips sono i migliori sotto ogni punto di vista! Resistenti, belli e super confortevoli!
Pro
Resistente, pratico e bello
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Test del 2016-2017 effettuati tra i consumatori degli Stati Uniti mostrano una media del 98% di accettazione della tettarella a trama Philips Avent utilizzata nei nostri succhietti ultra air e ultra soft.
Per motivi di igiene, sostituire i ciucci dopo 4 settimane di utilizzo