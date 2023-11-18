Il mio bimbo ha adorato questo ciuccio, solitamente lui utilizza solamente quelli che seguono la forma del palato, non ne accettava altri, questo invece l'ha accettato subito con mio grande stupore nonostante la forma "dritta". Quello che noto è la funzione traspirante sulla pelle di questo ciuccio, perché solitamente a causa di quello che utilizzava prima, ciucciando e sbavando molto, gli ha fatto formare dei puntini intorno alla bocca, con questo i puntini stanno man mano diminuendo e sbava molto meno quindi la funzione traspirante c'è e si vede. Lo consiglio a chiunque abbia bambini con questi problemi di traspirazione della pelle, ma in generale a tutti voi genitori. Oltretutto la scatolina che vi arriva con dentro i ciucci, ha la funzione di sterilizzazione dei ciucci, ovvero basterà aggiungere l'acqua fino alla linea segnata sulla scatolina, metter i ciucci, chiudere e mettere in microonde per 3 minuti e voilà, ciucci sterilizzati in un attimo.