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Philips Avent Pacifierultra air

SCF080/23

4.7
| (682) Recensioni | 98% di utenti consiglia questo prodotto
Lascia respirare la pelle del tuo bambino
Lenitivo, traspirante e dotato di ampi fori. 9 genitori su 10 confermano che i loro bambini si sentono a proprio agio con i ciucci Philips Avent ultra air.** Sollievo, comfort e sicurezza garantiti. Realizzato per l'80% con materiali di origine vegetale.*
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Fori extra-large per un maggiore comfort

Lascia respirare la pelle del tuo bambino

  • Lascia respirare la pelle del bambino

  • No BPA

  • Confezione da 2, 80% di materiali di origine vegetale*

  • 0-6 mesi

Gli ampi fori consentono alla pelle del tuo bimbo di respirare

Gli ampi fori consentono alla pelle del tuo bimbo di respirare

Gli ampi fori sullo scudo consentono il passaggio dell'aria, in modo da mantenere la pelle del bambino morbida e asciutta.

Tettarella ortodontica in silicone progettata per lo sviluppo naturale del cavo orale

Tettarella ortodontica in silicone progettata per lo sviluppo naturale del cavo orale

Le nostre tettarelle ortodontiche sono realizzate in morbido silicone per supportare i movimenti naturali dei muscoli della bocca e per aiutare a ridurre il rischio di malocclusione. La tettarella a collo stretto è progettata per ridurre la pressione tra lingua e palato. I ciucci Philips Avent ultra sono accreditati in modo indipendente dalla Oral Health Foundation. Realizzati in silicone alimentare al 100%, sono più resistenti e duraturi rispetto alle tettarelle in gomma (lattice) e privi di BPA, BPS, ftalati, PVC e idrocarburi policiclici aromatici.

Preferite dai bambini: 98% di accettazione delle tettarelle***

Preferite dai bambini: 98% di accettazione delle tettarelle***

Le nostre tettarelle in silicone testurizzato sono progettate per riprodurre la sensazione del seno materno. Quando abbiamo chiesto ai genitori come reagiscono i loro piccoli, una media del 98% ha risposto che i bimbi accettano i ciucci Philips Avent ultra.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

682

Recensioni

98%

di utenti consiglia questo prodotto

18/11/2023

Italia

Italia

Prodotto validissimo.

Mi sento di consigliare questi ciucci a tutti.. Finalmente dopo una lunga ed estenuante ricerca abbiamo trovato i ciucci per il mio bimbo, con questi si rilassa e dorme tranquillo, molto leggeri,e non fanno sudare avendo quei forellini lungo il bordo e sono facili da lavare e igienizzare grazie al loro contenitore porta ciucci..Una grande rivoluzione per noi!

Pro

Traspirante, morbido , e designe bellissimo..

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

15/11/2023

Italia

Italia

Ottimo prodotto, piacevolmente gradito!

Questi Ciucci sono stati una vera svolta. La tettarella è morbida e confortevole, la struttura con fori larghi lascia respirare la pelle, non è mai umida e rossa e la piccola ne è entusiasta. Ha accettato fin da subito questi ciuccetti e sono stati una vera svolta anche per il suo riposo rilassato.

Pro

Confort della tettarella e della struttura a fori larghi, facile da sterilizzare in microonde nell'apposita custodia.

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

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11/11/2023

Italia

Italia

Ciuccio bello e comodo!

Ciucci di grande qualità e belli esteticamente. Sono mamma di un bimbo di 17 mesi e ho provato diversi ciucci per capire con quale il mio bimbo si trovasse meglio... e niente, non c'è competizione, i Philips sono i migliori sotto ogni punto di vista! Resistenti, belli e super confortevoli!

Pro

Resistente, pratico e bello

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Componenti in plastica dura esclusa tettarella in silicone (approccio del bilancio di massa).

  2. Sulla base dei risultati di un test sui consumatori negli Stati Uniti (2023, n=201).

  3. Test effettuati su un campione di consumatori degli Stati Uniti nel 2023 hanno dimostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella vellutata in silicone Philips Avent utilizzata per i succhietti ultra air e ultra soft (n=201).

  4. Rispetto ai metodi tradizionali di sterilizzazione (bollitura) dei succhietti.