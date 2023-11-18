ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Lascia respirare la pelle del tuo bambino
  • Lascia respirare la pelle del tuo bambino
  • Lascia respirare la pelle del tuo bambino
  • Lascia respirare la pelle del tuo bambino
  • Lascia respirare la pelle del tuo bambino
  • Lascia respirare la pelle del tuo bambino
  • Lascia respirare la pelle del tuo bambino
  • Lascia respirare la pelle del tuo bambino
  • Lascia respirare la pelle del tuo bambino
  • Lascia respirare la pelle del tuo bambino
  • Lascia respirare la pelle del tuo bambino
  • Lascia respirare la pelle del tuo bambino
  • Lascia respirare la pelle del tuo bambino
  • Lascia respirare la pelle del tuo bambino

Philips Avent ultra airtettarella

SCF080/04

4.7
| (682) Recensioni | 98% di utenti consiglia questo prodotto
Lascia respirare la pelle del tuo bambino
Calma il tuo bambino con il comfort dell'aria. Il ciuccio ultra air Philips Avent è dotato di fori extra-large per mantenere asciutta la pelle del tuo bambino. Disponibile in vari colori e modelli.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Fori extra-large per un maggiore comfort

Lascia respirare la pelle del tuo bambino

  • Lascia respirare la pelle del bambino

  • Ortodontico e senza BPA

  • Pacco da 2

  • 6-18m

Lascia respirare la pelle del bambino

Lascia respirare la pelle del bambino

I fori extra-large lasciano passare l'aria, offrendo comfort e mantenendo la pelle del tuo bambino asciutta.

Preferito dai neonati in tutto il mondo*

Preferito dai neonati in tutto il mondo*

Quando abbiamo chiesto alle mamme come reagiscono i bambini alle nostre morbide tettarelle in silicone, il 98% ha confermato che i bimbi accettano i succhietti ultra soft e ultra air Philips Avent.

Tettarella realizzata al 100% in silicone per uso alimentare

Tettarella realizzata al 100% in silicone per uso alimentare

Realizzare le nostre tettarelle ultra soft e ultra air in silicone è stata per noi una scelta consapevole, poiché si tratta di un materiale sicuro e inerte, ampiamente utilizzato nelle applicazioni mediche, privo di sostanze chimiche pericolose, di sostanze attive a livello endocrino (ad esempio, BPA) e di allergeni.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.7

su 5

682

Recensioni

98%

di utenti consiglia questo prodotto

18/11/2023

Italia

Italia

Prodotto validissimo.

Mi sento di consigliare questi ciucci a tutti.. Finalmente dopo una lunga ed estenuante ricerca abbiamo trovato i ciucci per il mio bimbo, con questi si rilassa e dorme tranquillo, molto leggeri,e non fanno sudare avendo quei forellini lungo il bordo e sono facili da lavare e igienizzare grazie al loro contenitore porta ciucci..Una grande rivoluzione per noi!

Pro

Traspirante, morbido , e designe bellissimo..

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

15/11/2023

Italia

Italia

Ottimo prodotto, piacevolmente gradito!

Questi Ciucci sono stati una vera svolta. La tettarella è morbida e confortevole, la struttura con fori larghi lascia respirare la pelle, non è mai umida e rossa e la piccola ne è entusiasta. Ha accettato fin da subito questi ciuccetti e sono stati una vera svolta anche per il suo riposo rilassato.

Pro

Confort della tettarella e della struttura a fori larghi, facile da sterilizzare in microonde nell'apposita custodia.

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

11/11/2023

Italia

Italia

Ciuccio bello e comodo!

Ciucci di grande qualità e belli esteticamente. Sono mamma di un bimbo di 17 mesi e ho provato diversi ciucci per capire con quale il mio bimbo si trovasse meglio... e niente, non c'è competizione, i Philips sono i migliori sotto ogni punto di vista! Resistenti, belli e super confortevoli!

Pro

Resistente, pratico e bello

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Test del 2016-2017 effettuati tra i consumatori degli Stati Uniti mostrano una media del 98% di accettazione della tettarella a trama Philips Avent utilizzata nei nostri succhietti ultra air e ultra soft.

  2. Per motivi di igiene, sostituire i ciucci dopo 4 settimane di utilizzo