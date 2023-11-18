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  • Ciuccio leggero e traspirante
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Philips AventCiuccio ultra air

SCF080/03

4.7
| (682) Recensioni | 98% di utenti consiglia questo prodotto
Ciuccio leggero e traspirante
Calma il tuo bambino con un ciuccio che lascia respirare la pelle. I prodotti della linea Philips Avent ultra air sono dotati di fori extra large per mantenere asciutta la pelle. Lo scudo leggero è progettato per consentire il massimo flusso di aria. Disponibili in vari colori e modelli.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

I fori extra-large consentono alla pelle del tuo bimbo di respirare

Ciuccio leggero e traspirante

  • Lascia respirare la pelle del bambino

  • 6-18m

  • Ortodontico e senza BPA

  • Pacco da 2

Lascia respirare la pelle

Lascia respirare la pelle

I fori per l'aria extra large mantengono la pelle del bambino morbida e asciutta grazie a un'areazione delicata.

Colori e design alla moda

Colori e design alla moda

La linea di prodotti ultra air è sempre alla moda. Il design vivace e colorato consente a te e al bambino di provare gli stili più recenti.

Ideale per una sensazione di comfort

Ideale per una sensazione di comfort

Il succhietto ultra air è progettato per essere leggero e confortevole, compresa la tettarella vellutata.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.7

su 5

682

Recensioni

98%

di utenti consiglia questo prodotto

18/11/2023

Italia

Italia

Prodotto validissimo.

Mi sento di consigliare questi ciucci a tutti.. Finalmente dopo una lunga ed estenuante ricerca abbiamo trovato i ciucci per il mio bimbo, con questi si rilassa e dorme tranquillo, molto leggeri,e non fanno sudare avendo quei forellini lungo il bordo e sono facili da lavare e igienizzare grazie al loro contenitore porta ciucci..Una grande rivoluzione per noi!

Pro

Traspirante, morbido , e designe bellissimo..

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

15/11/2023

Italia

Italia

Ottimo prodotto, piacevolmente gradito!

Questi Ciucci sono stati una vera svolta. La tettarella è morbida e confortevole, la struttura con fori larghi lascia respirare la pelle, non è mai umida e rossa e la piccola ne è entusiasta. Ha accettato fin da subito questi ciuccetti e sono stati una vera svolta anche per il suo riposo rilassato.

Pro

Confort della tettarella e della struttura a fori larghi, facile da sterilizzare in microonde nell'apposita custodia.

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

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11/11/2023

Italia

Italia

Ciuccio bello e comodo!

Ciucci di grande qualità e belli esteticamente. Sono mamma di un bimbo di 17 mesi e ho provato diversi ciucci per capire con quale il mio bimbo si trovasse meglio... e niente, non c'è competizione, i Philips sono i migliori sotto ogni punto di vista! Resistenti, belli e super confortevoli!

Pro

Resistente, pratico e bello

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Test effettuati nel 2016 e nel 2017 su un campione di consumatori degli Stati Uniti hanno mostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella a trama Philips Avent utilizzata nei nostri succhietti ultra air e ultra soft 0-6 mesi e 6-18 mesi.

  2. Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo

  3. Il marchio di succhietti numero 1 al mondo