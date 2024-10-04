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  • Per il comfort dei neonati, sin dal primo giorno
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Philips Avent Pacifierultra start

SCF075/12

4.8
| (66) Recensioni | 98% di utenti consiglia questo prodotto
Per il comfort dei neonati, sin dal primo giorno
Tranquillità e comfort sin dal primo giorno. Il ciuccio Philips Avent ultra start è progettato per adattarsi alla boccuccia del tuo bambino e può essere utilizzato in totale sicurezza fino ai sei mesi di età. Sollievo, comfort e sicurezza garantiti. Realizzato per l'80% con materiali di origine vegetale.*
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Piccolo e leggero per il massimo comfort

Per il comfort dei neonati, sin dal primo giorno

  • Progettato per i neonati

  • Senza BPA

  • Confezione da 2, 80% di materiali di origine vegetale*

  • 0-2 m

La misura giusta per le bocche piccole dei bimbi

La misura giusta per le bocche piccole dei bimbi

Il nostro succhietto per neonati è progettato per adattarsi alle boccucce e al viso dei più piccoli. Il suo design leggero e privo di anello lo rende ideale come primo succhietto ed è adatto fino a 6 mesi di età. La forma e le dimensioni della tettarella consentono al bambino di passare facilmente alle nostre gamme di succhietti Philips Avent ultra air e ultra soft, in modo da soddisfare sempre il suo naturale bisogno di suzione.

Tettarella ortodontica in silicone progettata per lo sviluppo naturale del cavo orale

Tettarella ortodontica in silicone progettata per lo sviluppo naturale del cavo orale

Le nostre tettarelle ortodontiche sono realizzate in morbido silicone per supportare i movimenti naturali dei muscoli della bocca e per aiutare a ridurre il rischio di malocclusione. La tettarella a collo stretto è progettata per ridurre la pressione tra lingua e palato. I ciucci Philips Avent ultra sono accreditati in modo indipendente dalla Oral Health Foundation. Realizzati in silicone alimentare al 100%, sono più resistenti e duraturi rispetto alle tettarelle in gomma (lattice) e privi di BPA, BPS, ftalati, PVC e idrocarburi policiclici aromatici.

Preferite dai bambini: 98% di accettazione delle tettarelle**

Preferite dai bambini: 98% di accettazione delle tettarelle**

Le nostre tettarelle in silicone testurizzato sono progettate per riprodurre la sensazione del seno materno. Quando abbiamo chiesto ai genitori come reagiscono i loro piccoli, una media del 98% ha risposto che i bimbi accettano i ciucci Philips Avent ultra.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.8

su 5

66

Recensioni

98%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

04/10/2024

Italia

Italia

SUPER VALIDO!

Fino ad oggi ho utilizzato dei ciucci di note marche concorrenti, ma con scarsi risultati, dato che il mio bimbo non voleva utilizzarli. Appena ho ricevuto il prodotto ho iniziato subito la prova, il mio bimbo praticamente utilizza solo questo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/04 ultra start

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/04 ultra start

01/10/2024

Italia

Italia

MAI PIÙ SENZA

Succhierò apprezzato tantissimo dal mio bimbo. Grazie alla sua forma riesce ad agevolare la suzione. Quando perde il ciuccio durante la notte, il fatto che si illumina , aggiunge un notevole valore aggiunto

Pro

Forma della tettarella, illuminazione al buio

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/08 ultra start da notte

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/08 ultra start da notte

26/09/2024

Italia

Italia

Ciuccetti

Questi ciuccetti sono letteralmente la svolta, si illuminano al buoio e si adattano perfettamente al palato del mio bambino Grazie Philips per avermi dato l’opportunità di provare questi ciuccetti

Pro

Si adattano perfettamente al palato del mio bambino

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/08 ultra start da notte

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/08 ultra start da notte

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Componenti in plastica dura esclusa tettarella in silicone (approccio del bilancio di massa).

  2. Test effettuati su un campione di consumatori degli Stati Uniti nel 2023 hanno dimostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella vellutata in silicone Philips Avent utilizzata per i ciucci ultra air e ultra soft (n=201).

  3. Rispetto ai metodi tradizionali di sterilizzazione (bollitura) dei succhietti.

  4. Per motivi di igiene, sostituisci i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo.