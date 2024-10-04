Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Il pulsante fluorescente brilla al buio
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2
0-2 m
Il nostro ciuccio per neonati è progettato per adattarsi alla bocca e al viso dei più piccoli. È incredibilmente piccolo e leggero: il primo ciuccio ideale per soddisfare le esigenze di suzione naturale fin dal primo giorno.
Quando abbiamo chiesto ai genitori come reagiscono i loro bambini alle nostre testurizzate tettarelle in silicone, una media del 98% ha risposto che i bimbi accettano i ciucci ultra Philips Avent.
Le nostre morbide tettarelle in silicone, ortodontiche e simmetriche, sono concepite per favorire lo sviluppo naturale del cavo orale.
4.7
su 5
434
Recensioni
98%
di utenti consiglia questo prodotto
Ambra87
04/10/2024
Italia
Parte della promozione
SUPER VALIDO!
Fino ad oggi ho utilizzato dei ciucci di note marche concorrenti, ma con scarsi risultati, dato che il mio bimbo non voleva utilizzarli. Appena ho ricevuto il prodotto ho iniziato subito la prova, il mio bimbo praticamente utilizza solo questo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/04 ultra start
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/04 ultra start
Enery
01/10/2024
Italia
Parte della promozione
MAI PIÙ SENZA
Succhierò apprezzato tantissimo dal mio bimbo. Grazie alla sua forma riesce ad agevolare la suzione. Quando perde il ciuccio durante la notte, il fatto che si illumina , aggiunge un notevole valore aggiunto
Pro
Forma della tettarella, illuminazione al buio
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/08 ultra start da notte
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/08 ultra start da notte
la_spedalieri
26/09/2024
Italia
Parte della promozione
Ciuccetti
Questi ciuccetti sono letteralmente la svolta, si illuminano al buoio e si adattano perfettamente al palato del mio bambino Grazie Philips per avermi dato l’opportunità di provare questi ciuccetti
Pro
Si adattano perfettamente al palato del mio bambino
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/08 ultra start da notte
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/08 ultra start da notte
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Test effettuati su un campione di consumatori degli Stati Uniti nel 2023 hanno dimostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella vellutata in silicone Philips Avent utilizzata per i ciucci ultra air e ultra soft (n=201).
Sulla base dei risultati di un test sui consumatori negli Stati Uniti (2023, n=201).
Per motivi di igiene, sostituire i ciucci dopo 4 settimane di utilizzo.