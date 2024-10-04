I ciucci Philips Avent Ultra Start sono eccezionali! Il mio bambino li adora e appare molto tranquillo e suo agio con loro. Mettendo il succhietto si placa immediatamente donandogli serenità e tranquillità, simulando la “presa” del seno. Il design con ampi fori per l'aria consente una migliore circolazione dell'aria, mantenendo la pelle del mio bambino asciutta e prevenendo le irritazioni. Il materiale è morbido e sicuro e la forma ortodontica si adatta perfettamente alla bocca, favorendo uno sviluppo sano di denti e gengive. Consiglio questi succhietti a tutti i genitori che cercano un prodotto affidabile e di alta qualità per i loro bambini. Sono stata molto contenta di aver testato questo prodotto perché sono rimasta estremamente soddisfatta e garantisco che la marca Philips Avent è all’avanguardia e garanzia di alta affidabilità e sicurezza per la salute e il corretto sviluppo della bocca dei neonati. Grazie Philips!