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  • Per il comfort dei neonati, sin dal primo giorno
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Philips Avent Sootherultra start

SCF075/04

4.7
| (434) Recensioni | 98% di utenti consiglia questo prodotto
Per il comfort dei neonati, sin dal primo giorno
Tranquillità e comfort sin dal primo giorno. Il ciuccio Philips Avent ultra start è progettato per adattarsi alla boccuccia del tuo bambino e può essere utilizzato in totale sicurezza fino ai sei mesi di età.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Piccolo e leggero per il massimo comfort

Per il comfort dei neonati, sin dal primo giorno

  • Progettato per i neonati

  • Ortodontico e senza BPA

  • Pacco da 2

  • 0-2 m

Ciuccio leggero per neonati, utilizzabile in tutta sicurezza fino a 6 mesi di età

Ciuccio leggero per neonati, utilizzabile in tutta sicurezza fino a 6 mesi di età

Il nostro ciuccio per neonati è progettato per adattarsi alle boccucce e al viso dei più piccoli. Il suo design leggero e privo di anello lo rende ideale come primo ciuccio ed è adatto fino a 6 mesi di età. La forma e le dimensioni della tettarella consentono al bambino di passare facilmente alle nostre gamme di succhietti Philips Avent ultra air e ultra soft, in modo da soddisfare sempre il suo naturale bisogno di suzione.

98% di accettazione della tettarella*

98% di accettazione della tettarella*

Quando abbiamo chiesto ai genitori come reagiscono i loro bambini alle nostre testurizzate tettarelle in silicone, una media del 98% ha risposto che i bimbi accettano i ciucci ultra Philips Avent.

Ottimale per lo sviluppo sano del cavo orale

Ottimale per lo sviluppo sano del cavo orale

Le nostre morbide tettarelle in silicone, ortodontiche e simmetriche, sono concepite per favorire lo sviluppo naturale del cavo orale.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.7

su 5

434

Recensioni

98%

di utenti consiglia questo prodotto

04/10/2024

Italia

Italia

SUPER VALIDO!

Fino ad oggi ho utilizzato dei ciucci di note marche concorrenti, ma con scarsi risultati, dato che il mio bimbo non voleva utilizzarli. Appena ho ricevuto il prodotto ho iniziato subito la prova, il mio bimbo praticamente utilizza solo questo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/04 ultra start

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/04 ultra start

01/10/2024

Italia

Italia

MAI PIÙ SENZA

Succhierò apprezzato tantissimo dal mio bimbo. Grazie alla sua forma riesce ad agevolare la suzione. Quando perde il ciuccio durante la notte, il fatto che si illumina , aggiunge un notevole valore aggiunto

Pro

Forma della tettarella, illuminazione al buio

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/08 ultra start da notte

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/08 ultra start da notte

26/09/2024

Italia

Italia

Ciuccetti

Questi ciuccetti sono letteralmente la svolta, si illuminano al buoio e si adattano perfettamente al palato del mio bambino Grazie Philips per avermi dato l’opportunità di provare questi ciuccetti

Pro

Si adattano perfettamente al palato del mio bambino

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/08 ultra start da notte

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/08 ultra start da notte

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Test effettuati su un campione di consumatori degli Stati Uniti nel 2023 hanno dimostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella vellutata in silicone Philips Avent utilizzata per i ciucci ultra air e ultra soft (n=201).

  2. Per motivi di igiene, sostituire i ciucci dopo 4 settimane di utilizzo