Biberon anticoliche, con flusso latte lento e costante. Tra i tanti provati i biberon Avent sono gli unici che realmente evitano accumulo di aria e di coliche. È il bimbo, durante il pasto, a regolare il flusso e la quantità di latte da ingerire che comunque è medio e non per niente abbondante. La tettarella ergonomica è comodissima, previene coliche e reflusso, ed il materiale è morbido e non collassa mai. È facile da pulire, semplice nel montarlo e gradevole per il bambino, lo consiglio assolutamente.