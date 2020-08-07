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Fuori produzione
SCF053/17
1 biberon
240 ml
Tettarella a flusso lento
1m+
La tettarella ha una consistenza ultramorbida, progettata per riprodurre la sensazione del seno.
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.
Design flessibile a spirale, in combinazione con i nostri esclusivi petali, per creare una tettarella flessibile che consenta una nutrizione più naturale senza collassare.
3.4
su 5
60
Recensioni
Tiffany974
07/08/2020
France
Parte della promozione
Biberon très satisfait
J’adore ces biberons, ils sont très pratique ne donne pas de colique. On la forme du mamelons, moi qui est allaité ma fille n’as pas eu de problème à s’adapter a la tétine. Je le recommande.
Pro
Tétine spéciale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF053/17 Biberon en verre Natural
Sì, consiglio questo prodotto
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Ludiglrt
11/11/2019
France
Parte della promozione
Excellent ! Je le recommande fortement
Je recommande fortement ce biberon car il a une bonne prise en main, facile à nettoyer et surtout il évite que mon petit bout avale de l’air ainsi il évite le reflux ce qui est très appréciable pour la digestion de mon bébé. Je le recommande fortement à toutes les mamans
Pro
Évite le reflux gastrique
Contro
Il n’ai pas assez grand
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF053/17 Biberon en verre Natural
Sì, consiglio questo prodotto
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Melo30
03/11/2019
France
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Super produit je recommande
Pas de confusion pour un bébé allaité , produit qui inspire confiance et qualité. Je suis ravie et mon fils aussi
Pro
Qualité
Contro
Peut être fragile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF053/17 Biberon en verre Natural
Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.