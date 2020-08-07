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  • Facile da abbinare all'allattamento al seno
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Fuori produzione

Philips AventBiberon Natural in vetro

SCF053/17

3.4
| (60) Recensioni
Facile da abbinare all'allattamento al seno
Il nostro biberon Natural con tettarella ultra morbida è studiato per assomigliare il più possibile al seno. L'ampia tettarella, che ricorda il seno materno grazie al design flessibile a spirale e agli esclusivi petali per il massimo comfort, consente un allattamento naturale e facilita la combinazione tra allattamento al seno e al biberon.
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Scaldabiberon veloce ricondizionato

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Allattamento naturale

Facile da abbinare all'allattamento al seno

  • 1 biberon

  • 240 ml

  • Tettarella a flusso lento

  • 1m+

Tettarella ultra morbida progettata per riprodurre la sensazione del seno

Tettarella ultra morbida progettata per riprodurre la sensazione del seno

La tettarella ha una consistenza ultramorbida, progettata per riprodurre la sensazione del seno.

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.

Design flessibile a spirale combinato con petali per il massimo comfort

Design flessibile a spirale combinato con petali per il massimo comfort

Design flessibile a spirale, in combinazione con i nostri esclusivi petali, per creare una tettarella flessibile che consenta una nutrizione più naturale senza collassare.

Specifiche tecniche

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3.4

su 5

60

Recensioni

07/08/2020

France

France

Biberon très satisfait

J’adore ces biberons, ils sont très pratique ne donne pas de colique. On la forme du mamelons, moi qui est allaité ma fille n’as pas eu de problème à s’adapter a la tétine. Je le recommande.

Pro

Tétine spéciale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF053/17 Biberon en verre Natural

Sì, consiglio questo prodotto

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11/11/2019

France

France

Excellent ! Je le recommande fortement

Je recommande fortement ce biberon car il a une bonne prise en main, facile à nettoyer et surtout il évite que mon petit bout avale de l’air ainsi il évite le reflux ce qui est très appréciable pour la digestion de mon bébé. Je le recommande fortement à toutes les mamans

Pro

Évite le reflux gastrique

Contro

Il n’ai pas assez grand

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03/11/2019

France

France

Super produit je recommande

Pas de confusion pour un bébé allaité , produit qui inspire confiance et qualité. Je suis ravie et mon fils aussi

Pro

Qualité

Contro

Peut être fragile

Sì, consiglio questo prodotto

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  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

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  2. Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.