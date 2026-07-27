Facile da abbinare all'allattamento al seno

Il nostro biberon Natural con tettarella ultra morbida è studiato per assomigliare il più possibile al seno. L'ampia tettarella, che ricorda il seno materno grazie al design flessibile a spirale e agli esclusivi petali per il massimo comfort, consente un allattamento naturale e facilita la combinazione tra allattamento al seno e al biberon.