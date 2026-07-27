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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF046/27
2 pezzi
Flusso denso
6m+
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.
Tettarella liscia a prova di dentini progettata per le esigenze in costante cambiamento dei bambini in crescita.
I petali e le increspature all'interno della tettarella consentono una grande flessibilità ed evitano il collasso, per una poppata senza interruzioni.
Recensioni
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011