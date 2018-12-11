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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
2 pezzi
Flusso veloce
6m+
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.
Tettarella liscia a prova di dentini progettata per le esigenze in costante cambiamento dei bambini in crescita.
I petali e le increspature all'interno della tettarella consentono una grande flessibilità ed evitano il collasso, per una poppata senza interruzioni.
4.7
su 5
95
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
achoksi
11/12/2018
United Kingdom
Parte della promozione
good
easy to use. good grip. easy wash. flexible. nice.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF044/27 Natural teat
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Caitpaigexo
05/10/2018
United Kingdom
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Super helpful!
This teat performs much better to any regular ones. I was very impressed! It was easy to use due to the way it was designed.
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cloudy71
01/10/2018
United Kingdom
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Excellet teats
This teat is brilliantly made, soft for babies, but strong, designed well. Soft, anti-colic value to help reduce discomfort or colic. Does exactly what it needs to do and overall my son was impressed and seemed to feed from the teat ok, no issues with the use or design.
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011