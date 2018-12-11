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  • Facile da abbinare all'allattamento al seno
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Fuori produzione

Philips AventTettarella Natural

SCF044/27

4.7
| (95) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Facile da abbinare all'allattamento al seno
La morbida tettarella scanalata anti-collasso è progettata per i bambini in crescita. Gli esclusivi petali e la tettarella dalla forma anatomica consentono un allattamento naturale e facilitano la combinazione tra allattamento al seno e al biberon.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Allattamento naturale

Facile da abbinare all'allattamento al seno

  • 2 pezzi

  • Flusso veloce

  • 6m+

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.

In morbido e liscio silicone per le esigenze del bambino in crescita

Tettarella liscia a prova di dentini progettata per le esigenze in costante cambiamento dei bambini in crescita.

Flessibile, con struttura della tettarella scanalata anti-collasso

Flessibile, con struttura della tettarella scanalata anti-collasso

I petali e le increspature all'interno della tettarella consentono una grande flessibilità ed evitano il collasso, per una poppata senza interruzioni.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

95

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

11/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

good

easy to use. good grip. easy wash. flexible. nice.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF044/27 Natural teat

Sì, consiglio questo prodotto

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05/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Super helpful!

This teat performs much better to any regular ones. I was very impressed! It was easy to use due to the way it was designed.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF044/27 Natural teat

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01/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellet teats

This teat is brilliantly made, soft for babies, but strong, designed well. Soft, anti-colic value to help reduce discomfort or colic. Does exactly what it needs to do and overall my son was impressed and seemed to feed from the teat ok, no issues with the use or design.

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011