Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
SCF039/17
60 ml
0m+
La tettarella è stata progettata per aiutare ad alleviare i più comuni problemi legati all'allattamento, evitando che l'aria entri nel pancino del bambino.
Il design flessibile a spirale e i confortevoli petali della tettarella consentono libertà di movimento durante l'allattamento.
La tettarella ha una consistenza ultramorbida, progettata per riprodurre la sensazione del seno.
4.4
su 5
20
Recensioni
Ewazakho
11/04/2019
United Kingdom
Parte della promozione
Cute and handy bottle
Cute little bottle, good and quality looking. Been using it for a while now and must say that the numbers prints are scrubbed off much. The size of this bottle is good for newborn because of small capacity but even later on can be used as a water bottle, just the teat can be replaced to faster flow. Overall the bottle is useful, easy to use, easy to clean. There was no trouble with combine breast feeding with bottle feeding. Highly recommended
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Questa revisione è stata effettuata per Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
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Annie23
16/02/2019
United Kingdom
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This product is easy to use and it’s great
This product is very easy to use, it has great performance for feeding new borns. I’d recommend to anyone.
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Catdogg
11/02/2019
United Kingdom
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Baby Bottle
My baby didn't mind using this bottle, she went very easily from breast to this. It has a good design, comfortable to hold, easy to clean. I would recommend this product.
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
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