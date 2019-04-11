ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Ideale per poppate più delicate
  • Ideale per poppate più delicate
  • Ideale per poppate più delicate
  • Ideale per poppate più delicate
  • Ideale per poppate più delicate
  • Ideale per poppate più delicate
  • Ideale per poppate più delicate
  • Ideale per poppate più delicate
  • Ideale per poppate più delicate
  • Ideale per poppate più delicate
  • Ideale per poppate più delicate
  • Ideale per poppate più delicate
  • Ideale per poppate più delicate
  • Ideale per poppate più delicate

Philips Avent Baby BottlesBiberon Natural

SCF039/17

4.4
| (20) Recensioni
Ideale per poppate più delicate
Include una Tettarella primissime poppate. Il piccolo contenitore aiuta a garantire il rilascio di una quantità adeguata di latte. I biberon sono progettati per ridurre coliche e disagi ed evitare che l'aria entri nel pancino del bambino. È compatibile tutte le tettarelle della linea Natural.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Ideale per poppate più delicate

Ideale per poppate più delicate

  • 60 ml

  • 0m+

Progettata per ridurre le coliche

Progettata per ridurre le coliche

La tettarella è stata progettata per aiutare ad alleviare i più comuni problemi legati all'allattamento, evitando che l'aria entri nel pancino del bambino.

Design flessibile a spirale combinato con petali per il massimo comfort

Design flessibile a spirale combinato con petali per il massimo comfort

Il design flessibile a spirale e i confortevoli petali della tettarella consentono libertà di movimento durante l'allattamento.

Tettarella morbida progettata per riprodurre la sensazione del seno

Tettarella morbida progettata per riprodurre la sensazione del seno

La tettarella ha una consistenza ultramorbida, progettata per riprodurre la sensazione del seno.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.4

su 5

20

Recensioni

2
1

11/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Cute and handy bottle

Cute little bottle, good and quality looking. Been using it for a while now and must say that the numbers prints are scrubbed off much. The size of this bottle is good for newborn because of small capacity but even later on can be used as a water bottle, just the teat can be replaced to faster flow. Overall the bottle is useful, easy to use, easy to clean. There was no trouble with combine breast feeding with bottle feeding. Highly recommended

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

16/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

This product is easy to use and it’s great

This product is very easy to use, it has great performance for feeding new borns. I’d recommend to anyone.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

11/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

Baby Bottle

My baby didn't mind using this bottle, she went very easily from breast to this. It has a good design, comfortable to hold, easy to clean. I would recommend this product.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.