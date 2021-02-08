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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
1 biberon
260 ml
Tettarella a flusso lento
1m+
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.
La tettarella ha una consistenza ultramorbida, progettata per riprodurre la sensazione del seno.
Design flessibile a spirale, in combinazione con i nostri esclusivi petali, per creare una tettarella flessibile che consenta una nutrizione più naturale senza collassare.
4.7
su 5
298
Recensioni
96%
di utenti consiglia questo prodotto
stella791
08/02/2021
Italia
Compratore verificato
Biberon Natural Philips
Sono molto soddisfatta e il bimbo si beve veloce e si trova bene.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF033/17 Biberon Natural
Sì, consiglio questo prodotto
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stella791
21/01/2021
Italia
Parte della promozione
Biberon philips
Mi piacciono i prodotti philips e il biberon è ottimo!
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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05/01/2021
Italia
Compratore verificato
E molto comodo
Consiglio a tutti di provare questo prodotto . La tettarella e morbida , adesso devo passare a quella +6.
Pro
Morbida e facile da pulire
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF033/17 Biberon Natural
Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.