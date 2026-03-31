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Garanzia di 2 anni
4 biberon
Ciuccio ultra soft
Scovolino per biberon
La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.
La tettarella ampia, morbida e flessibile è progettata per simulare la forma e la sensazione dell'allattamento al seno, consentendo al bambino di attaccarsi e succhiare comodamente.
Ognuno di noi impara al proprio ritmo. La suzione è un'abilità che alcuni neonati sviluppano più rapidamente di altri. Ecco perché alcuni di loro potrebbero inizialmente trarre beneficio dalla nostra tettarella Prime Poppate (Tettarella 0), per poi passare alle tettarelle Natural Response. Passa alla tettarella Prime Poppate quando il tuo bambino impiega più di 20 minuti per bere 50 ml (1,7 oz) utilizzando le tettarelle Natural Response. Prova una tettarella Natural Response con un flusso maggiore se il bambino gioca con la tettarella invece di poppare o non sembra soddisfatto. Se i problemi di alimentazione persistono, consulta un professionista del settore sanitario.
4.8
su 5
204
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Lulù84kap
31/03/2026
Italia
Parte della promozione
Eccellente
Ho apprezzato la sua funzionalità prodotto fantastico consigliato
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Set regalo bambino
Sì, consiglio questo prodotto
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therealmikachu
28/03/2026
Italia
Perfetta idea regalo
Set stupendo! Bellissimo da regalare, unisex e pratico da portare in viaggio, mi ha fatto fare un figurone!dai colori tenui, la tettarella è morbida e confortevole per la suzione del neonato e il ciuccio è ergonomico è piccolo. Ho adorato questo kit
Pro
Pratico e compatto
Contro
Non è facilmente reperibile in negozio
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Anthussa
24/03/2026
Italia
Parte della promozione
Biberon e ciuccio che brillano nel buio ottimi
Ho avuto la possibilità di testare il biberon e il ciuccio Philips Avent che si illuminano al buio e li ho trovati davvero molto pratici Il materiale è di ottima qualità, leggero ma resistente, e il design è semplice e funzionale. La caratteristica che ho apprezzato di più è proprio la funzione glow-in-the-dark : durante la notte è facilissimo trovare subito il ciuccio o il biberon senza accendere la luce e senza disturbare il sonno del bimbo. Il biberon è comodo da impugnare e il flusso della tettarella sembra naturale, mentre il ciuccio è morbido e ben accettato. Nel complesso sono prodotti ben studiati, utili soprattutto per la routine notturna dei neonati
Pro
Praticità e resistenza
Contro
nel biberon l'inserto che si illumina si muove troppo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Set regalo bambino
Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
Il colore dello scovolino può variare, immagine fornita solo come riferimento