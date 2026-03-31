ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino
  • Supporta il ritmo di suzione del bambino

Philips Avent Natural ResponseGiftset Biberon con decorazioni mare e Succhietti

SCD837/11

4.8
| (204) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Supporta il ritmo di suzione del bambino
Il set regalo ideale per iniziare ad allattare con tutto il comfort necessario. La tettarella Natural Response consente al bambino di bere a suo ritmo, proprio come dal seno. Questo favorisce una facile alternanza tra allattamento al seno e con il biberon. Trovare la tettarella giusta è estremamente importante. Scopri di più qui sotto.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Una tettarella che funziona come il seno materno

Supporta il ritmo di suzione del bambino

  • 2 biberon

  • Ciuccio ultra air

La tettarella rilascia il latte quando il bambino comincia a succhiare

La tettarella rilascia il latte quando il bambino comincia a succhiare

La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.

Scegli la tettarella con il flusso più adatto per il tuo bambino

Scegli la tettarella con il flusso più adatto per il tuo bambino

Ogni bambino si nutre in modo diverso e cresce seguendo il proprio ritmo. Abbiamo progettato un'ampia gamma di velocità del flusso per consentirti di trovare quella più adatta per il tuo bimbo e personalizzare il biberon. Tutte le tettarelle Natural Response sono realizzate in silicone morbido.

Stessi prodotti, nuova navigazione

Stessi prodotti, nuova navigazione

Siamo passati a un sistema di navigazione del flusso basato sul ritmo. Inizia con la tettarella in dotazione con il biberon. Prova un flusso più basso se il latte fuoriesce dalla bocca del bambino o se il bambino ha problemi di deglutizione. Prova un flusso maggiore se il bambino gioca con la tettarella invece di poppare o non sembra soddisfatto. Nel corso del presente aggiornamento potresti ricevere uno dei due tipi di confezione.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.8

su 5

204

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

31/03/2026

Italia

Italia

Eccellente

Ho apprezzato la sua funzionalità prodotto fantastico consigliato

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Set regalo bambino

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Set regalo bambino

28/03/2026

Italia

Italia

Perfetta idea regalo

Set stupendo! Bellissimo da regalare, unisex e pratico da portare in viaggio, mi ha fatto fare un figurone!dai colori tenui, la tettarella è morbida e confortevole per la suzione del neonato e il ciuccio è ergonomico è piccolo. Ho adorato questo kit

Pro

Pratico e compatto

Contro

Non è facilmente reperibile in negozio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Set regalo bambino

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Set regalo bambino

24/03/2026

Italia

Italia

Biberon e ciuccio che brillano nel buio ottimi

Ho avuto la possibilità di testare il biberon e il ciuccio Philips Avent che si illuminano al buio e li ho trovati davvero molto pratici Il materiale è di ottima qualità, leggero ma resistente, e il design è semplice e funzionale. La caratteristica che ho apprezzato di più è proprio la funzione glow-in-the-dark : durante la notte è facilissimo trovare subito il ciuccio o il biberon senza accendere la luce e senza disturbare il sonno del bimbo. Il biberon è comodo da impugnare e il flusso della tettarella sembra naturale, mentre il ciuccio è morbido e ben accettato. Nel complesso sono prodotti ben studiati, utili soprattutto per la routine notturna dei neonati

Pro

Praticità e resistenza

Contro

nel biberon l'inserto che si illumina si muove troppo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Set regalo bambino

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Set regalo bambino

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011