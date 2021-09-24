Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
2 biberon
125 ml + 260 ml
Tettarella prime poppate + flusso lento
0m+ e 1m+
La tettarella rimane sempre piena di latte, anche quando il biberon è in posizione orizzontale, in modo che il tuo bimbo possa essere allattato nella più naturale posizione verticale. Questo può aiutare a ridurre il reflusso, l'ingestione di aria e a rendere più confortevole il momento dell’allattamento, per te e per il tuo piccolo.
La nostra esclusiva valvola AirFree™ spinge l'aria lontano dalla tettarella, per una minore ingestione di aria da parte del tuo bambino. Questo può aiutare ad alleviare i più comuni problemi legati all'allattamento, come coliche, gas e reflusso.
Studi clinici hanno dimostrato che il biberon Philips Avent riduce coliche e irritabilità*. Come? Una valvola nella tettarella impedisce la formazione di aria mentre il bimbo beve, consentendo un flusso regolare. Questo può aiutare a ridurre l'incidenza di coliche, gas e reflusso.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
KVD95
24/09/2021
Deutschland
Sehr hochwertige Qualität
Ich kann die Anti-colic AirFree Flaschen echt nur empfehlen, meine Tochter fast 4 Wochen alt hatte starke colic weil sie an jeder Flasche sehr viel Luft geschluckt hatte. Ich habe wirklich alle Marken durch gekauft und nun diese AirFree Avent Flasche probiert und bin total begeistert. Das Fläschchen geben ist so entspannt wie noch noch nie zuvor und die verschraubdeckel passen auch echt auf alle Avent Flaschen. Ich würde diese Flaschen jederzeit wieder kaufen.
Pro
Anti-colic funktion ist super
Contro
Es gibt absolut keine Nachteile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
nochmal Papa mit 54
12/07/2021
Deutschland
Das AirFree Ventil ist großartig
Fürs Nachtfläschen super. Das Ventil sorgt für besseren Fluss. Wir haben 3 Ventile im Einsatz. Jetzt ist eines nach 8 Monaten kaputt gegangen und wir kaufen wieder ein Set mit Ventil.
Pro
Nahrungsfluss besser, weniger Luft im Bauch
Contro
Muss auch mit gereignigt werden. Die schmale Silikonlippe wirk empfindlich.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
La valvola AirFree™ è progettata per aiutare il bimbo a ingerire una minore quantità d'aria. La tettarella rimane piena di latte anche quando il biberon è in posizione orizzontale, quindi il bambino può essere allattato in posizione eretta. Riducendo l'aria ingerita, questa valvola aiuta ad alleviare i più comuni problemi legati all'allattamento, come coliche, gas e reflusso.
A 2 settimane di età, i neonati allattati con un biberon Philips Avent mostrano una minore tendenza a sviluppare coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con altri biberon di prima scelta.
Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall’ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all’apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto, irritabilità, formazione di gas e rigurgiti.