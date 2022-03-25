Ho ricevuto questo Baby monitor in prova da Philips e ne sono rimasto piacevolmente colpito. Il design è pulito e moderno, sta bene in qualsiasi stanza della casa. L'installazione risulta molto semplice, grazie alle istruzione chiare e precise. Il motivo principale per cui ricomprerei questo Baby monitor è l'indiscussa qualità audio. Avendo una casa grande, è per me molto importante che un baby monitor abbia una portata adeguata, che l'audio sia limpido, con un volume sufficientemente alto e soprattutto che non ci siano interferenze nel segnale. Da questo punto di vista devo dire di essere pienamente soddisfatto.