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Philips Avent EssentialBaby monitor audio DECT

SCD502/26

4
| (183) Recensioni | 81% di utenti consiglia questo prodotto
Ascolta il tuo bambino
Il nostro nuovo baby monitor DECT offre una sicurezza completa e tutte le caratteristiche essenziali per questo tipo di dispositivo. Fornisce un collegamento estremamente affidabile con un audio nitidissimo e una confortevole luce notturna per te e il tuo bambino.
Vedi tutti i vantaggi

Un collegamento sicuro con il tuo bambino

Ascolta il tuo bambino

  • Collegamento 100% privato

  • Luce notturna

Tecnologia DECT per assenza di interferenze e un collegamento privato al 100%

Tecnologia DECT per assenza di interferenze e un collegamento privato al 100%

La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio altri baby monitor, telefoni cellulari e senza fili. La codifica dei dati assicura un collegamento protetto e riservato, per cui sarai solo tu a sentire il tuo bimbo

Audio nitido grazie alla tecnologia DECT

Audio nitido grazie alla tecnologia DECT

Potrai sentire anche i più piccoli rumori emessi dal tuo bambino con assoluta chiarezza. La tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) offre un audio nitidissimo, di elevata qualità, per cui potrai sentire il tuo bimbo in qualsiasi momento.

Modalità Smart ECO a risparmio energetico

Modalità Smart ECO a risparmio energetico

La modalità ECO Smart riduce automaticamente la tua potenza di trasmissione ed aumenta la durata delle batterie. Più sei vicino al tuo bambino, meno potenza è necessaria per un collegamento perfetto (non disponibile negli Stati Uniti e in Canada).

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

183

Recensioni

81%

di utenti consiglia questo prodotto

25/03/2022

Italia

Italia

Dipendente Philips

Semplice da usare e di ottima qualità!

[Employee of philipsglobal] Ottimo prodotto da avere in casa sia per il design che per la qualità del prodotto! è facile da usare e molto intuitivo. La qualità audio mi ha davvero colpito in quanto elimina qualsiasi tipo di interferenza permettendo di avere un audio sempre limpido e nitido.

Pro

Qualità audio nitidissima

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD502/00 Baby Monitor DECT

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD502/00 Baby Monitor DECT

05/11/2021

Italia

Italia

Buon prodotto

Davvero un buon prodotto,mi ha stupito il fatto che riesca a rilevare anche i rumori più leggeri come il sospiro del bambino,apprezzabile la durata della batteria e il campo di ricezione.Altro punto a favore sicuramente la luce delicata che permette di utilizzare un unico oggetto per monitorare bimbo ed offrire luce notturna lo consiglierei a tutti i neo papà e neo mamme per sentirsi più sicuri nella gestione dei propri figli più piccoli...

Pro

Durata batteria,sensibilità ai suoni,luce soffusa

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD502/00 Baby Monitor DECT

Sì, consiglio questo prodotto

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01/11/2021

Italia

Italia

Audio nitido e chiaro

L' installazione di questo audio monitor è risultata molto semplice e rapida.Il design dalle linee semplici e funzionali rende questo prodotto davvero pratico e utilissimo grazie alla tecnologia avanzata che consente un audio nitido,chiaro che rileva anche i suoni più flebili. La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio telefoni cellulari e altri dispositivi. Molto bella ed utile anche la luce notturna che aiuta a calmare il bimbo creando un'atmosfera rilassata e confortevole.Ho apprezzato moltissimo questo audio monitor perchè mi sta aiutando tantissimo nel controllo e monitoraggio del mio bimbo,con un audio di elevata qualità.

Pro

Audio nitido e chiaro,materiali robusti e resistenti,semplice da usare

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD502/00 Baby Monitor DECT

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. La portata di funzionamento del baby monitor varia in base all'ambiente circostante e ai fattori che causano l'interferenza.

  2. Questo monitor non ha una funzione di ricarica.