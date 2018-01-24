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Fuori produzione
Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
Questo set regalo Philips Avent Classic+ contiene un biberon trasparente Classic+ da 125 ml, un biberon Classic+ decorato da 260 ml e due succhietti decorati che riprendono il tema degli animali.
Biberon, succhietti
260 ml
125 ml
0m+
La valvola anticolica tiene lontana l'aria dal pancino del bimbo ed è progettata per ridurre coliche e fastidi. Durante l'allattamento, la valvola integrata nella tettarella si flette consentendo il passaggio dell'aria e incanalandola verso nel biberon, per evitare che si formi il vuoto. L'aria rimane all'interno del biberon e non entra nel pancino del tuo bimbo, riducendo l'incidenza di coliche e fastidi.
Il biberon Anti-colic Philips Avent riduce l'irritabilità. I neonati allattati con i biberon Anti-colic Philips Avent mostrano il 60% in meno di irritabilità durante la notte rispetto ai neonati allattati con biberon anticolica di altre marche.*
La forma della tettarella consente una presa sicura e la superficie scanalata evita il collasso per un'alimentazione confortevole e senza interruzioni.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Meneses
24/01/2018
Portugal
.
Excelente, simples e eficaz. Muito útil para o bebe
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD374/01 Conjunto de oferta da gama Classic+
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Questa revisione è stata effettuata per SCD374/01 Conjunto de oferta da gama Classic+
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
A 2 settimane di età, i neonati allattati con un Biberon Philips Avent hanno mostrato di avere meno coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con il biberon di un concorrente.
Tettarella progettata per evitare che collassi e provochi ingestione di aria e interruzioni dell'alimentazione.
Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.