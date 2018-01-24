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Fuori produzione

Philips AventSet regalo Classic+

SCD374/01

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*

Questo set regalo Philips Avent Classic+ contiene un biberon trasparente Classic+ da 125 ml, un biberon Classic+ decorato da 260 ml e due succhietti decorati che riprendono il tema degli animali.

Vedi tutti i vantaggi

Progettato per un'alimentazione ininterrotta

Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*

  • Biberon, succhietti

  • 260 ml

  • 125 ml

  • 0m+

Valvola anticolica testata per ridurre le coliche*

Valvola anticolica testata per ridurre le coliche*

La valvola anticolica tiene lontana l'aria dal pancino del bimbo ed è progettata per ridurre coliche e fastidi. Durante l'allattamento, la valvola integrata nella tettarella si flette consentendo il passaggio dell'aria e incanalandola verso nel biberon, per evitare che si formi il vuoto. L'aria rimane all'interno del biberon e non entra nel pancino del tuo bimbo, riducendo l'incidenza di coliche e fastidi.

60% di irritabilità in meno durante la notte*

60% di irritabilità in meno durante la notte*

Il biberon Anti-colic Philips Avent riduce l'irritabilità. I neonati allattati con i biberon Anti-colic Philips Avent mostrano il 60% in meno di irritabilità durante la notte rispetto ai neonati allattati con biberon anticolica di altre marche.*

La superficie scanalata evita il collasso della tettarella per un'alimentazione senza interruzioni

La superficie scanalata evita il collasso della tettarella per un'alimentazione senza interruzioni

La forma della tettarella consente una presa sicura e la superficie scanalata evita il collasso per un'alimentazione confortevole e senza interruzioni.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
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1

24/01/2018

Portugal

Portugal

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Excelente, simples e eficaz. Muito útil para o bebe

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD374/01 Conjunto de oferta da gama Classic+

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Esclusioni di responsabilità

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011

  2. A 2 settimane di età, i neonati allattati con un Biberon Philips Avent hanno mostrato di avere meno coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con il biberon di un concorrente.

  3. Tettarella progettata per evitare che collassi e provochi ingestione di aria e interruzioni dell'alimentazione.

  4. Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.