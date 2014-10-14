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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Per il riposo ottimale del tuo bimbo specialmente di notte*
La pratica confezione include 4 biberon Philips Avent Classic SCD271/00 (2 da 125 ml e 2 da 260 ml), una spazzola per biberon e tettarella e un succhietto bianco traslucido per bimbi da 0 a 6 mesi.
Classic
Sono disponibili cinque tettarelle per tipologie di flusso diverse.
Questo prodotto non contiene BPA
Scovolino ricurvo, con impugnatura ergonomica dotata di punta, ideato per raggiungere i punti più difficili e pulire facilmente e con cura i biberon, le tettarelle e tutti gli accessori per l’alimentazione del bimbo.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
monilore
14/10/2014
Italia
ottimo biberon
l'ho usato per molto tempo per il mio bambino ed è ottimo e dura a lungo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD271/00 Set "Prime Poppate"
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD271/00 Set "Prime Poppate"
Uno studio clinico effettuato su neonati di 2 settimane ha dimostrato che i bimbi allattati con il biberon Philips Avent sono meno irritabili dei bimbi allattati con biberon di altre marche (studio condotto dall'Institute of Child Health, Londra, 2008).
Uno studio clinico ha dimostrato che a 2 settimane di età i bimbi alimentati tramite biberon Avent mostrano meno coliche, specialmente di notte, rispetto a quelli alimentati con altri biberon.