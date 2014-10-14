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Fuori produzione

Philips AventSet "Prime Poppate"

SCD271/00

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Per il riposo ottimale del tuo bimbo specialmente di notte*

La pratica confezione include 4 biberon Philips Avent Classic SCD271/00 (2 da 125 ml e 2 da 260 ml), una spazzola per biberon e tettarella e un succhietto bianco traslucido per bimbi da 0 a 6 mesi.

Vedi tutti i vantaggi

Meno coliche**

Per il riposo ottimale del tuo bimbo specialmente di notte*

  • Classic

Sono disponibili cinque tettarelle per tipologie di flusso diverse

Sono disponibili cinque tettarelle per tipologie di flusso diverse

Sono disponibili cinque tettarelle per tipologie di flusso diverse.

Prodotto 0% BPA

Prodotto 0% BPA

Questo prodotto non contiene BPA

Scovolino con testa ricurva e impugnatura ergonomica

Scovolino con testa ricurva e impugnatura ergonomica

Scovolino ricurvo, con impugnatura ergonomica dotata di punta, ideato per raggiungere i punti più difficili e pulire facilmente e con cura i biberon, le tettarelle e tutti gli accessori per l’alimentazione del bimbo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

14/10/2014

Italia

Italia

ottimo biberon

l'ho usato per molto tempo per il mio bambino ed è ottimo e dura a lungo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD271/00 Set "Prime Poppate"

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD271/00 Set "Prime Poppate"

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Esclusioni di responsabilità

  1. Uno studio clinico effettuato su neonati di 2 settimane ha dimostrato che i bimbi allattati con il biberon Philips Avent sono meno irritabili dei bimbi allattati con biberon di altre marche (studio condotto dall'Institute of Child Health, Londra, 2008).

  2. Uno studio clinico ha dimostrato che a 2 settimane di età i bimbi alimentati tramite biberon Avent mostrano meno coliche, specialmente di notte, rispetto a quelli alimentati con altri biberon.