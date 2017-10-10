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Fuori produzione

Philips AventBorsa da viaggio compatta Avent

SCD151/70

3.1
| (40) Recensioni
La borsa indispensabile per i viaggi brevi
Ideata per uscire a fare shopping o per andare a trovare un’amica per qualche ora, questa borsa elegante ed essenziale, in microfibra lavabile di alta qualità, può contenere la poppata del bimbo, il pannolino di ricambio e un taschino interno per gli oggetti personali.
Vedi tutti i vantaggi

Facile da usare e portare con sé

La borsa indispensabile per i viaggi brevi

  • Blu

Mantiene i biberon caldi o freddi

Mantiene i biberon caldi o freddi

La tasca portabiberon in materiale isolante 3M Thinsulate™ può mantenere caldi due biberon Avent di acqua calda o freddi due biberon di latte materno o artificiale, per diverse ore.

In microfibra leggera e lavabile

In microfibra leggera e lavabile

La microfibra è leggera e facile da pulire.

Tracolla larga regolabile

La Urban Bag Philips Avent ha una larga tracolla regolabile per un comfort di trasporto ottimale

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.1

su 5

40

Recensioni

10/10/2017

Italia

Italia

Perfetto

Zaino perfetto per la mamma, elegante, leggero, comodo, versatile.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD138/60 Zaino Avent

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26/07/2017

Italia

Italia

Validissima

L'ho usata per 2 anni, praticamente quasi ogni giorno, lavandola ripetutamente in lavatrice. è ancora come nuova e non mi ha mai deluso, sia quando la usavo per tenere il latte in caldo o i cibi in fresco! OTTIMO PRODOTTO

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD150/11 ThermaBag in neoprene Philips Avent

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29/07/2014

Italia

Italia

Comodissima

Borsa di ottima fattura e con design molto gradevole. Le sue dimensioni e la ripartizione dei comparti molto razionale a rendono perfetta per gli spostamenti con tutto il necessario per i bimbi (dalle pappe al cambio vestiti completo). Ottima anche come bagaglio a mano in aereo. Davvero consigliata.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD149/60 TravelBag Philips Avent

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Questa revisione è stata effettuata per SCD149/60 TravelBag Philips Avent

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