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  • Testina per pelli con tendenza acneica
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Fuori produzione

VisaPureTestina anti acne

SC5994/00

4.4
| (16) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto
Testina per pelli con tendenza acneica
La testina per pelli con tendenza acneica riduce il sebo e rimuove le cellule morte della pelle che potrebbero ostruire i pori. Una combinazione di setole lunghe e morbide consente una pulizia delicata rispettando le necessità delle pelli sensibili e tendenti all'acne.
Vedi tutti i vantaggi

Testina per pelli con tendenza acneica

  • Per la pelle con tendenza acneica

  • Per l'utilizzo quotidiano

  • Sostituire ogni 3 mesi

  • Facile da sostituire

Spazzola adatta per la pelle con tendenza acneica

Pulizia efficace e delicata per la pelle con tendenza acneica. La nuova spazzola rimuove le cellule morte e il sebo meglio della pulizia manuale, con il massimo della delicatezza sulla pelle. Le setole sottili e lunghe dispongono di punte lucidate due volte per ridurre lo sfregamento sulla pelle e per una pulizia più delicata. Una pelle sana e pulita, delicatamente. Sviluppata in collaborazione con dermatologi.

Sviluppato in collaborazione con dermatologi

Famosi dermatologi hanno collaborato nella fase di sviluppo della spazzola anti-impurità per assicurarsi che fosse igienica e sicura da utilizzare in caso di pelle con tendenza acneica.

Migliora l'assorbimento dei tuoi prodotti di dermocosmesi preferiti

Migliora l'assorbimento dei tuoi prodotti di dermocosmesi preferiti

La pulizia con VisaPure consente di rimuovere più residui di trucco, impurità e cellule morte. Grazie al profondo effetto di pulizia, i tuoi prodotti per la cura della pelle, come creme, sieri ed essenze, verranno assorbiti meglio dalla pelle.

Specifiche tecniche

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Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.4

su 5

16

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

07/03/2019

Italia

Italia

ottimo e consigliato

ottimo prodotto, pulizia veramente profonda ma delicata consigliatissimo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante

Sì, consiglio questo prodotto

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24/01/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Questo prodotto è ottimo

Ottimo prodotto, molto funzionale. Esfolia delicatamente la pelle.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante

28/12/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

È un prodotto ottimo.

Mi piace molto questa spazzola, è molto buono, pulisce veramente bene.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5991/10 Spazzola per la pulizia delle pelli sensibili

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5991/10 Spazzola per la pulizia delle pelli sensibili

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