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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Per la pelle con tendenza acneica
Per l'utilizzo quotidiano
Sostituire ogni 3 mesi
Facile da sostituire
Pulizia efficace e delicata per la pelle con tendenza acneica. La nuova spazzola rimuove le cellule morte e il sebo meglio della pulizia manuale, con il massimo della delicatezza sulla pelle. Le setole sottili e lunghe dispongono di punte lucidate due volte per ridurre lo sfregamento sulla pelle e per una pulizia più delicata. Una pelle sana e pulita, delicatamente. Sviluppata in collaborazione con dermatologi.
Famosi dermatologi hanno collaborato nella fase di sviluppo della spazzola anti-impurità per assicurarsi che fosse igienica e sicura da utilizzare in caso di pelle con tendenza acneica.
La pulizia con VisaPure consente di rimuovere più residui di trucco, impurità e cellule morte. Grazie al profondo effetto di pulizia, i tuoi prodotti per la cura della pelle, come creme, sieri ed essenze, verranno assorbiti meglio dalla pelle.
4.4
su 5
16
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
chicca
07/03/2019
Italia
ottimo e consigliato
ottimo prodotto, pulizia veramente profonda ma delicata consigliatissimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante
Sì, consiglio questo prodotto
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Francesaca1977
24/01/2016
Italia
Compratore verificato
Questo prodotto è ottimo
Ottimo prodotto, molto funzionale. Esfolia delicatamente la pelle.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante
Luana
28/12/2015
Italia
Compratore verificato
È un prodotto ottimo.
Mi piace molto questa spazzola, è molto buono, pulisce veramente bene.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5991/10 Spazzola per la pulizia delle pelli sensibili
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5991/10 Spazzola per la pulizia delle pelli sensibili