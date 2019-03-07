Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Pelli sensibili e secche
Per l'utilizzo quotidiano
Sostituire ogni 3 mesi
Facile da sostituire
La spazzola include setole ultra morbide che offrono un'esperienza di pulizia delicata riducendo l'irritazione. Sono più sottili, lunghe ed elastiche, e assicurano una minore frizione sulla pelle, un tocco morbido e una pulizia più delicata. Le estremità delle setole sono state levigate due volte per una maggiore scorrevolezza. Una pulizia ultra delicata per una pelle dall'aspetto sano.
La pulizia con VisaPure consente di rimuovere più residui di trucco, impurità e cellule morte. Grazie al profondo effetto di pulizia, i tuoi prodotti per la cura della pelle, come creme, sieri ed essenze, verranno assorbiti meglio dalla pelle.
Tutte le spazzole VisaPure sono dotate dell'esclusiva tecnologia con setole 5-in-1. Ciascuna setola è stata levigata due volte e le estremità morbide come la seta garantiscono una scorrevolezza impareggiabile. Le setole VisaPure sono extra lunghe per il massimo comfort della pelle. Per garantirne l'efficacia, le setole VisaPure sono 3 volte più piccole dei tuoi pori e la spazzola densa raggiunge più pori in un unico trattamento per offrirti un'eccezionale sensazione di morbidezza durante la pulizia. Il materiale delle setole è selezionato appositamente per essere resistente all'acqua.
4.6
su 5
94
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
chicca
07/03/2019
Italia
ottimo e consigliato
ottimo prodotto, pulizia veramente profonda ma delicata consigliatissimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante
Francesaca1977
24/01/2016
Italia
Compratore verificato
Questo prodotto è ottimo
Ottimo prodotto, molto funzionale. Esfolia delicatamente la pelle.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante
Luana
28/12/2015
Italia
Compratore verificato
È un prodotto ottimo.
Mi piace molto questa spazzola, è molto buono, pulisce veramente bene.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5991/10 Spazzola per la pulizia delle pelli sensibili
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5991/10 Spazzola per la pulizia delle pelli sensibili
Rispetto alla spazzola per la pulizia profonda dei pori