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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Per il corpo e per il viso
15 minuti per parte inferiore gambe
Durata <gt/>100.000 impulsi di luce
Design cordless
Philips Lumea applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo. L'effetto che ne consegue è la caduta naturale del pelo e l'inibizione della ricrescita. Ripetendo il trattamento con regolarità, la pelle resterà liscia giorno dopo giorno.
Studi clinici hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo due soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con risultati ottimali dopo quattro o cinque trattamenti eseguiti ogni due settimane. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti ogni quattro/sei settimane. Il periodo di intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale.
Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 1.500 volontari.
Riconoscimenti
4.1
su 5
113
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
vavusiello
08/09/2013
Italia
eccellente
prodotto che da risultati sorprendenti si sono notati buoni risultato dopo poco tempo dal suo utilizzo,facilmente utilizzabile maneggievole e ha il pregio ,notevole, di poter essere di poter essere trasportato ovunque molto facilmente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea Precision SC2002/01 Sistema epilazione a luce pulsata
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea Precision SC2002/01 Sistema epilazione a luce pulsata
marioddm
08/09/2013
Italia
Eccellente
Comodo e pratico da usare per migliaia di applicazioni. Di facile manutenzione. Risulta anche economico rispetto ad altri prodotti analoghi per la lunga durata della lampada.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea Precision SC2002/01 Sistema epilazione a luce pulsata
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea Precision SC2002/01 Sistema epilazione a luce pulsata
DSAS
01/09/2013
Italia
Un eccellente prodotto per la cura della persona.
Facile da usare, dal design elegante é indispensabile per la cura della persona e per limitare la crescita dei peli sul corpo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea Precision SC2002/01 Sistema epilazione a luce pulsata
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea Precision SC2002/01 Sistema epilazione a luce pulsata