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Fuori produzione

Lumea PrecisionSistema epilazione a luce pulsata

SC2002/01

4.1
| (113) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Previene la ricrescita
Il sistema di epilazione a luce pulsata Lumea di Philips è ideale per prevenire la ricrescita dei peli su tutto il corpo. L'applicazione regolare di delicati impulsi di luce consente di mantenere una pelle liscia come seta tutti i giorni.
Vedi tutti i vantaggi

Sistema di epilazione a luce pulsata, per una pelle liscia ogni giorno

Previene la ricrescita

  • Per il corpo e per il viso

  • 15 minuti per parte inferiore gambe

  • Durata &lt;gt/>100.000 impulsi di luce

  • Design cordless

Pelle liscia ogni giorno

Pelle liscia ogni giorno

Philips Lumea applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo. L'effetto che ne consegue è la caduta naturale del pelo e l'inibizione della ricrescita. Ripetendo il trattamento con regolarità, la pelle resterà liscia giorno dopo giorno.

Efficacia senza sforzo

Efficacia senza sforzo

Studi clinici hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo due soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con risultati ottimali dopo quattro o cinque trattamenti eseguiti ogni due settimane. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti ogni quattro/sei settimane. Il periodo di intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale.

Adatto ad un uso sicuro nel comfort di casa tua

Adatto ad un uso sicuro nel comfort di casa tua

Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 1.500 volontari.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-612375

Recensioni

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4.1

su 5

113

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

08/09/2013

Italia

Italia

eccellente

prodotto che da risultati sorprendenti si sono notati buoni risultato dopo poco tempo dal suo utilizzo,facilmente utilizzabile maneggievole e ha il pregio ,notevole, di poter essere di poter essere trasportato ovunque molto facilmente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea Precision SC2002/01 Sistema epilazione a luce pulsata

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea Precision SC2002/01 Sistema epilazione a luce pulsata

08/09/2013

Italia

Italia

Eccellente

Comodo e pratico da usare per migliaia di applicazioni. Di facile manutenzione. Risulta anche economico rispetto ad altri prodotti analoghi per la lunga durata della lampada.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea Precision SC2002/01 Sistema epilazione a luce pulsata

Sì, consiglio questo prodotto

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01/09/2013

Italia

Italia

Un eccellente prodotto per la cura della persona.

Facile da usare, dal design elegante é indispensabile per la cura della persona e per limitare la crescita dei peli sul corpo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea Precision SC2002/01 Sistema epilazione a luce pulsata

Sì, consiglio questo prodotto

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