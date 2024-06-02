ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo

Lumea IPL 7000 SeriesDispositivo di epilazione IPL

SC1999/00

4.2
| (1610) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo
Pelle liscia e priva di peli con il nostro Lumea IPL serie 7000. I trattamenti sono delicati ed efficaci con accessori per ogni zona del corpo.
Vedi tutti i vantaggi

Goditi 12 mesi di pelle liscia e depilata*

Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo

  • 5 impostazioni manuali di intensità

  • 3 accessori: corpo, viso, bikini

  • App Lumea IPL

  • Utilizzo con cavo

Risultati rapidi con trattamenti solo ogni 2 settimane

Risultati rapidi con trattamenti solo ogni 2 settimane

4 trattamenti ogni 2 settimane per iniziare, poi solamente una volta al mese per mantenere i risultati: quindi, la metà dei trattamenti rispetto agli altri brand.

Sensore della tonalità della pelle e 5 impostazioni di intensità

Sensore della tonalità della pelle e 5 impostazioni di intensità

Scegli tra 5 impostazioni di intensità per un'esperienza confortevole. Il sensore di rilevamento della tonalità della pelle evita di trattare zone troppo scure per il trattamento a luce pulsata.

Cavo extra-lungo per una maggiore comodità durante il trattamento

Cavo extra-lungo per una maggiore comodità durante il trattamento

Comodo da usare grazie al cavo extra-lungo che permette di raggiungere facilmente le varie zone del corpo e garantisce una migliore maneggevolezza.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-612375

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.2

su 5

1610

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

02/06/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Fantastico, i peli non sono più un problema

Ho finalmente risolto tutti i problemi riguardanti i peli superflui: mentre con i metodi tradizionali c'è sempre qualche pelo che ricrescere prima di altri e non si è mai lisce per tanto tempo a lungo, ma adesso con Lumea non devo più preoccuparmi perché i peli sono SPARITI! È veramente una sensazione incredibile e Philips è sempre una garanzia do successo. Lo consiglio a tutte le mie amiche!

Pro

Indolore

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo di epilazione IPL

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo di epilazione IPL

06/01/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Sicuramente da acquistare

Che dire? Il prodotto funziona alla perfezione, fa tutto ciò che ci si aspetta! Dopo la 3 applicazione i peli, soprattutto quelli più scuri e robusti, sono spariti Ne resta solo qualcuno qua e là, ma veramente li puoi contare. Mai più senza Unica pecca, perché funzioni con ottimi risultati bisogna amarsi di pazienza per applicare la luce su tutti i punti, senza tralasciare spazi, e per fare tutto il corpo ci si impiega almeno 1 ora e 1/2, ma è un sacrificio ripagato in pieno

Pro

I peli scompaiono

Contro

Ci vuole tanto tempo per trattare le parti

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo di epilazione IPL

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo di epilazione IPL

17/12/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Perfetto

Dopo averla utilizzata per diversi giorni,vi posso confermare che questo prodotto è fantastico facile e leggero quindi si può utilizzare anche da soli...Ma soprattutto è efficace,io essendo scura non credevo nella riuscita ed invece ...ci sono alcuni punti dove i peli non ricrescono piu

Pro

Facile e leggero

Contro

Avere i preferito che ci fossero anche i pezzi più piccoli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Dispositivo di epilazione IPL

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Dispositivo di epilazione IPL

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Riduzione media dei peli dopo 12 trattamenti: 82% sulla parte inferiore delle gambe

  2. Quando si segue il programma di trattamento. Calcolato per l'utilizzo sulla parte inferiore delle gambe, zona bikini, ascelle e viso. La durata della lampada non si estende oltre alla garanzia internazionale di 2 anni di Philips