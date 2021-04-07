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  • Rasatura veloce, pulita e precisa
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Fuori produzione

Shaver series 5000Rasoio elettrico Wet & Dry

S5650/12

4.2
| (2259) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto

2 Riconoscimenti

Rasatura veloce, pulita e precisa
Questo Shaver Series 5000 dona più energia alla tua routine mattutina con il sistema a lama MultiPrecision e le testine completamente lavabili.
Vedi tutti i vantaggi

Protegge la pelle durante la rasatura

Rasatura veloce, pulita e precisa

  • Lame MultiPrecision

  • Testine Flex con mov. 5 direzioni

  • Rifinitore di precisione SmartClick

Profilo della testina arrotondato che scorre sulla pelle, proteggendola

Profilo della testina arrotondato che scorre sulla pelle, proteggendola

Rasatura precisa senza segni o tagli. Il sistema a lama MultiPrecision con profilo della testina arrotondato scorre perfettamente sulla tua pelle, proteggendola.

AquaTec consente una rasatura confortevole a secco, o rinfrescante sulla pelle bagnata

AquaTec consente una rasatura confortevole a secco, o rinfrescante sulla pelle bagnata

Scegli come preferisci raderti. Grazie al sistema AquaTec Wet & Dry, puoi raderti in modo veloce e confortevole sia su pelle asciutta, sia su pelle bagnata - con gel o schiuma- anche sotto la doccia.

Rade anche la barba più folta grazie al 20% in più di potenza

Rade anche la barba più folta grazie al 20% in più di potenza

Rasatura ancora più rapida anche sulla barba più folta, grazie alla modalità Turbo+ che aumenta la velocità del 20%.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

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Recensioni

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4.2

su 5

2259

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

07/04/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

moòto funzionale

utilizzo da oltre 50 anni i prodotti Philips e mi sono trovato sempre bene

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5672/12 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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24/03/2021

Italia

Italia

Aquatouch Philips S5420/06

La valutazione la merita , sulla pelle e' delicato e non irrita , le lame scorrono in maniera morbida e avendolo provato con barba di 4 giorni ha superato la prova e poi con la doppia funzione con gel o schiuma e a secco .Per me e' ottimo

Pro

Ottimo prodotto

Contro

Non ha una base per ricarica ( aquistabile a parte )

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5420/06 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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15/07/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Come segnalato da Altroconsumo è davvero ottimo il

la rasatura è sempre stato un problema serio, per me. Il pelo della mia barba è molto duro e folto a fronte di una pelle particolarmente delicata, con questo nuovo rasoio Philips ho risolto i problemi della rasatura. Il risultato finale è davvero ottimo, e fino a tarda sera non si scorgono ombre del pelo che ricresce sul volto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5420/06 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Protegge la pelle durante la rasatura

  2. 20% di potenza in più, rispetto all'utilizzo senza modalità Turbo+