ma perchè non l'ho comprato prima ! ho aspettato una promozione per acquistare questo fantastico Rasoio per il viso serie 5000. si può usare sia con la schiuma da barba che senza, io preferisco con la schiuma, mi lascia un senso di morbidezza. è molto preciso, rade come se fosse una lametta da barba, non mi ha mai irritato, cosa che capita ogni tanto con le lamette economiche e riesce ad arrivare bene anche nelle zone sottocollo, dove di solito rimane incolta. la pulizia è velocissima, una sciacquata sotto l'acqua e poi si pulisce da solo nell'apposito box premendo una volta il tasto di accensione. batteria infinita, credo di aver fatto almeno 9 barbe per scaricarlo. molto comoda la box da viaggio che lo rende compatto e protetto.