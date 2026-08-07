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Fuori produzione
Lame SteelPrecision
Sensore Power Adapt
Testine flessibili 360-D
Rifinitore a scomparsa integrato
Potenti ma delicate, le 45 lame autoaffilanti SteelPrecision di questo rasoio Philips eseguono fino a 90.000 azioni di taglio al minuto, tagliando più peli ad ogni passata** per una rifinitura pulita e confortevole.
Il rasoio elettrico è dotato di sensore intelligente dei peli del viso che legge la densità dei peli 125 volte al secondo. La tecnologia adatta automaticamente la potenza di taglio per una rasatura delicata e semplicissima.
Progettato per seguire i contorni del viso, questo rasoio elettrico Philips è dotato di testine completamente flessibili che ruotano a 360° per una rasatura accurata e confortevole.
4.3
su 5
3606
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
07/08/2026
Italia
Si pulisce da solo
ma perchè non l'ho comprato prima ! ho aspettato una promozione per acquistare questo fantastico Rasoio per il viso serie 5000. si può usare sia con la schiuma da barba che senza, io preferisco con la schiuma, mi lascia un senso di morbidezza. è molto preciso, rade come se fosse una lametta da barba, non mi ha mai irritato, cosa che capita ogni tanto con le lamette economiche e riesce ad arrivare bene anche nelle zone sottocollo, dove di solito rimane incolta. la pulizia è velocissima, una sciacquata sotto l'acqua e poi si pulisce da solo nell'apposito box premendo una volta il tasto di accensione. batteria infinita, credo di aver fatto almeno 9 barbe per scaricarlo. molto comoda la box da viaggio che lo rende compatto e protetto.
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5887/50 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-07-20
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5887/50 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-07-20
AntonioM71
27/04/2026
Italia
Compratore verificato
Ottimo rasoio, non irrita la pelle ed è silenzioso!!!
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5889/50 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-03-16
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5889/50 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-03-16
Emelos
26/03/2026
Italia
Compratore verificato
ottimo prodotto +++++++ spero nei ricambi delle lame senza avere problemi
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoio elettrico Wet & Dry
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoio elettrico Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Testato rispetto a Philips serie 3000.