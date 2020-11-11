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Fuori produzione

Shaver series 5000Rasoio elettrico per rasatura a secco

S5510/45

4.2
| (2967) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura veloce e precisa
Questo Shaver Series 5000 dona più energia alla tua routine mattutina con il sistema a lama MultiPrecision e le testine completamente lavabili.
Vedi tutti i vantaggi

20% di potenza in più*

Rasatura veloce e precisa

  • Lame MultiPrecision

  • Testine Flex con mov. 5 direzioni

  • Rifinitore precisione e rifinitore naso

Rade anche la barba più folta grazie al 20% in più di potenza

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Rasatura ancora più rapida anche sulla barba più folta, grazie alla modalità Turbo+ che aumenta la velocità del 20%.

Le lame sollevano e tagliano i peli sia lunghi che corti per una rasatura rapida

Le lame sollevano e tagliano i peli sia lunghi che corti per una rasatura rapida

Rasatura veloce e precisa. Il sistema a lama MultiPrecision solleva e taglia tutti i peli, anche quelli più corti, in poche passate.

Le testine si flettono in 5 direzioni per una rasatura veloce ed efficace

Le testine si flettono in 5 direzioni per una rasatura veloce ed efficace

Le testine Flex con movimenti indipendenti in 5 direzioni garantiscono un contatto uniforme sulla pelle e una rasatura rapida e precisa su collo e mascelle.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

2967

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

11/11/2020

Italia

Italia

Una parola, ECCEZIONALE!

Noi tutti penso abbiamo speso soldi e soldi per trovare un rasoio valido, un rasoio che possa soddisfare le nostre aspettative. Ho provato tante e tante marche per avere sempre zone irritate e non rasate alla perfezione. Con questo rasoio visto che sono calvo faccio barba e capelli che è un piacere e la cosa bella , in 5 minuti cronometrati per il mio tipo di barba e quel che rimane in testa, tutto finito e sopratutto omogeneo. Spendete questi soldi , io sono troppo soddisfatto. Perché per risparmiare 20 di qua e 40 di là alla fine li spendete molti di più, provate per credere!

Pro

Velocità, precisione e pulizia

Contro

Fino ad ora niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5110/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5110/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco

14/07/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto molto funzionale e tecnologico.

Molto silenzioso.Taglia perfettamente.Tecnologia innovativa. Maneggevole e leggero.

Pro

Sempre usato prodotti Philips, per me i migliori in questo campo!

Contro

Unico inconveniente: per usare il tagliabasette bisogna staccare la testina e infilarlo al suo posto e poi rimettere la testina con spreco di tempo e paura di rompere qualcosa!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5110/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Sì, consiglio questo prodotto

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27/12/2019

Italia

Italia

Compratore verificato

prodotto molto pratico e migliorato

maneggievole, pratico perchè a fine rasatura lo puoi lavare sotto al rubinetto per una pulizia sempre a fondo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5100/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Sì, consiglio questo prodotto

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