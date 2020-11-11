Noi tutti penso abbiamo speso soldi e soldi per trovare un rasoio valido, un rasoio che possa soddisfare le nostre aspettative. Ho provato tante e tante marche per avere sempre zone irritate e non rasate alla perfezione. Con questo rasoio visto che sono calvo faccio barba e capelli che è un piacere e la cosa bella , in 5 minuti cronometrati per il mio tipo di barba e quel che rimane in testa, tutto finito e sopratutto omogeneo. Spendete questi soldi , io sono troppo soddisfatto. Perché per risparmiare 20 di qua e 40 di là alla fine li spendete molti di più, provate per credere!