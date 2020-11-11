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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Lame MultiPrecision
Testine Flex con mov. 5 direzioni
Rifinitore precisione e rifinitore naso
Rasatura ancora più rapida anche sulla barba più folta, grazie alla modalità Turbo+ che aumenta la velocità del 20%.
Rasatura veloce e precisa. Il sistema a lama MultiPrecision solleva e taglia tutti i peli, anche quelli più corti, in poche passate.
Le testine Flex con movimenti indipendenti in 5 direzioni garantiscono un contatto uniforme sulla pelle e una rasatura rapida e precisa su collo e mascelle.
4.2
su 5
2967
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
VINZCT
11/11/2020
Italia
Una parola, ECCEZIONALE!
Noi tutti penso abbiamo speso soldi e soldi per trovare un rasoio valido, un rasoio che possa soddisfare le nostre aspettative. Ho provato tante e tante marche per avere sempre zone irritate e non rasate alla perfezione. Con questo rasoio visto che sono calvo faccio barba e capelli che è un piacere e la cosa bella , in 5 minuti cronometrati per il mio tipo di barba e quel che rimane in testa, tutto finito e sopratutto omogeneo. Spendete questi soldi , io sono troppo soddisfatto. Perché per risparmiare 20 di qua e 40 di là alla fine li spendete molti di più, provate per credere!
Pro
Velocità, precisione e pulizia
Contro
Fino ad ora niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5110/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5110/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Giorgio 51
14/07/2020
Italia
Compratore verificato
Prodotto molto funzionale e tecnologico.
Molto silenzioso.Taglia perfettamente.Tecnologia innovativa. Maneggevole e leggero.
Pro
Sempre usato prodotti Philips, per me i migliori in questo campo!
Contro
Unico inconveniente: per usare il tagliabasette bisogna staccare la testina e infilarlo al suo posto e poi rimettere la testina con spreco di tempo e paura di rompere qualcosa!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5110/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5110/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco
giulibe01
27/12/2019
Italia
Compratore verificato
prodotto molto pratico e migliorato
maneggievole, pratico perchè a fine rasatura lo puoi lavare sotto al rubinetto per una pulizia sempre a fondo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5100/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5100/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco
20% di potenza in più, rispetto all'utilizzo senza modalità Turbo+