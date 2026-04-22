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  • Rasatura semplice, pulita e ordinata
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Shaver series 5000Rasoio elettrico Wet & Dry

S5466/17

4.6
| (28) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura semplice, pulita e ordinata
La serie Philips Shaver 5000 rende la rasatura quotidiana facile e confortevole. Le lame ComfortTech e le testine flessibili a 360° garantiscono una rasatura profonda e l'impugnatura ergonomica assicura un facile controllo. L'apertura con un solo tocco rende la pulizia rapida e semplice.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Rasatura semplice, pulita e ordinata

  • Lame ComfortTech

  • Testine per contorno viso a 360°

  • Display avanzato

  • Rifinitore di precisione SmartClick

Rasatura efficace pensata per il comfort della pelle

Rasatura efficace pensata per il comfort della pelle

Le lame autoaffilanti ComfortTech garantiscono una rasatura efficiente e pulita, contribuendo a mantenere il comfort della pelle. I cappucci di protezione ricurvi proteggono la pelle dalle lame che tagliano delicatamente i peli appena sopra il livello della pelle, per un risultato liscio e confortevole.

Segue i contorni del viso per una rasatura liscia e confortevole

Segue i contorni del viso per una rasatura liscia e confortevole

Le teste completamente flessibili ruotano di 360° per seguire i contorni del viso. Questo aiuta a mantenere il contatto con la pelle per una rasatura accurata e confortevole, anche nelle zone più difficili da raggiungere.

Rifinitore ad aggancio per lo styling di baffi e basette

Rifinitore ad aggancio per lo styling di baffi e basette

Aggancia il rifinitore di precisione, delicato sulla pelle, per dare il tocco finale al tuo look. È ideale per curare i baffi e rifinire le basette con controllo e precisione.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

28

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

22/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Rasoio spettacolare

E' fantastico: oltre 10 barbe con una carica completa - la testina lame si stacca e si pulisce sotto l'acqua - silenzioso e soprattutto la linea estetica molto carina e impugnabile e molto comodo, sono molto soddisfatto. E' un'ottima scelta.

Pro

Silenzioso Leggero impugnabile comodo

Contro

non saprei per ora non vedo nulla di anormale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5466/18 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-04-22

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5466/18 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-04-22

16/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Rasoio Philips lavabile

Buona la soluzione sotto il profilo igienico del risciacquo sotto il rubinetto con l'acqua calda. Solo che poi resto col rasoio aperto e gocciolante in attesa che si asciughi. Dal punto di vista della rasatura nulla da eccepire: scorre leggera e in poco tempo mi lascia il viso perfettamente rasato e senza arrossamenti.

Pro

Efficace e pulito. Buona durata della ricarica.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5466/17 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5466/17 Rasoio elettrico Wet & Dry

03/08/2025

Italia

Italia

Funzioni Eccezionali!

Precisione del taglio assenza di puntini rossi sul viso avendo la pelle delicata! Ho sempre avuto rasoi Philips ma questo é top!

Pro

Prodotto eccezionale

Contro

Niente! Rifinitura altop!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5466/17 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5466/17 Rasoio elettrico Wet & Dry

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 