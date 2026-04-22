Ho iniziato a usare da una ventina di giorni questo nuovo rasoio Philips, cercavo un prodotto che unisse praticità e facilità di pulizia a ottimi risultati di rasatura per me che amo radermi piu o meno un giorno si e uno no. Gia in partenza mi ha colpito il design, moderno, colorato, ergonomico. Il rasoio è molto leggero, comodo da tenere in mano e permette una rasatura ottima anche nei punti piu complicati. Ha un display led che oltre a indicare il livello di carica della batteria, ti indica lo stato delle testine, se bisogna pulirle o sostituirle. Inoltre in dotazione c'è un comodissimo accessorio per sistemare le basette. La rasatura è molto facile, si può usare con uguali risultati sia con la pelle asciutta che con la schiuma. Io lo sto usando piu o meno tre volte la settimana e sono davvero soddisfatto per come mi lascia la pella. Liscia, morbida e senza nessuna irritazione. La pulizia è ancora piu semplice, un clic e si aprono le testine che si lavano con facilità sotto il getto d'acqua. La batteria sembra durare all infinito, ancora sta durando la prima carica...! Assolutamente da consigliare a tutti, non trovo difetti, lo porto anche in viaggio vista la sua leggerezza