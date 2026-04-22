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Garanzia di 2 anni
Lame ComfortTech
Testine per contorno viso a 360°
Display avanzato
Rifinitore di precisione SmartClick
Le lame autoaffilanti ComfortTech garantiscono una rasatura efficiente e pulita, contribuendo a mantenere il comfort della pelle. I cappucci di protezione ricurvi proteggono la pelle dalle lame che tagliano delicatamente i peli appena sopra il livello della pelle, per un risultato liscio e confortevole.
Le teste completamente flessibili ruotano di 360° per seguire i contorni del viso. Questo aiuta a mantenere il contatto con la pelle per una rasatura accurata e confortevole, anche nelle zone più difficili da raggiungere.
Aggancia il rifinitore di precisione, delicato sulla pelle, per dare il tocco finale al tuo look. È ideale per curare i baffi e rifinire le basette con controllo e precisione.
4.6
su 5
28
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
Ischia33
22/04/2026
Italia
Compratore verificato
Rasoio spettacolare
E' fantastico: oltre 10 barbe con una carica completa - la testina lame si stacca e si pulisce sotto l'acqua - silenzioso e soprattutto la linea estetica molto carina e impugnabile e molto comodo, sono molto soddisfatto. E' un'ottima scelta.
Pro
Silenzioso Leggero impugnabile comodo
Contro
non saprei per ora non vedo nulla di anormale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5466/18 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-04-22
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5466/18 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-04-22
gisansevero
16/02/2026
Italia
Compratore verificato
Rasoio Philips lavabile
Buona la soluzione sotto il profilo igienico del risciacquo sotto il rubinetto con l'acqua calda. Solo che poi resto col rasoio aperto e gocciolante in attesa che si asciughi. Dal punto di vista della rasatura nulla da eccepire: scorre leggera e in poco tempo mi lascia il viso perfettamente rasato e senza arrossamenti.
Pro
Efficace e pulito. Buona durata della ricarica.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5466/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5466/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Beppethai
03/08/2025
Italia
Funzioni Eccezionali!
Precisione del taglio assenza di puntini rossi sul viso avendo la pelle delicata! Ho sempre avuto rasoi Philips ma questo é top!
Pro
Prodotto eccezionale
Contro
Niente! Rifinitura altop!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5466/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5466/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.