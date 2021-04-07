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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Sistema a Lame MultiPrecision
45 min uso senza filo/1 h di ricarica
Rifinitore di precisione SmartClick
Rasatura precisa senza segni o tagli. Il sistema a lama MultiPrecision con profilo della testina arrotondato scorre perfettamente sulla tua pelle, proteggendola.
Scegli come preferisci raderti. Grazie al sistema AquaTec Wet & Dry, puoi optare per una rasatura veloce e confortevole su pelle asciutta. In alternativa, su pelle bagnata - con gel o schiuma - perfino sotto la doccia.
Rasatura veloce e precisa. Il sistema a lama MultiPrecision solleva e taglia tutti i peli, anche quelli più corti, in poche passate.
4.3
su 5
255
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
ALBAI
07/04/2021
Italia
Compratore verificato
moòto funzionale
utilizzo da oltre 50 anni i prodotti Philips e mi sono trovato sempre bene
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5672/12 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5672/12 Rasoio elettrico Wet & Dry
GIANFRANCO 10
24/03/2021
Italia
Aquatouch Philips S5420/06
La valutazione la merita , sulla pelle e' delicato e non irrita , le lame scorrono in maniera morbida e avendolo provato con barba di 4 giorni ha superato la prova e poi con la doppia funzione con gel o schiuma e a secco .Per me e' ottimo
Pro
Ottimo prodotto
Contro
Non ha una base per ricarica ( aquistabile a parte )
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5420/06 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5420/06 Rasoio elettrico Wet & Dry
Aquila 1
15/07/2020
Italia
Compratore verificato
Come segnalato da Altroconsumo è davvero ottimo il
la rasatura è sempre stato un problema serio, per me. Il pelo della mia barba è molto duro e folto a fronte di una pelle particolarmente delicata, con questo nuovo rasoio Philips ho risolto i problemi della rasatura. Il risultato finale è davvero ottimo, e fino a tarda sera non si scorgono ombre del pelo che ricresce sul volto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5420/06 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5420/06 Rasoio elettrico Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Protegge la pelle durante la rasatura