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Fuori produzione

Shaver series 5000Rasoio elettrico Wet & Dry

S5420/04

4.3
| (255) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura confortevole su pelle bagnata o asciutta
Il rasoio AquaTouch protegge la pelle e al contempo ti offre una rasatura rinfrescante. Il sistema a lame MultiPrecision con profili delle testine arrotondati scorre perfettamente sulla tua pelle, proteggendola.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Protegge la pelle durante la rasatura

Rasatura confortevole su pelle bagnata o asciutta

  • Sistema a Lame MultiPrecision

  • 45 min uso senza filo/1 h di ricarica

  • Rifinitore di precisione SmartClick

Profilo della testina arrotondato che scorre sulla pelle, proteggendola

Profilo della testina arrotondato che scorre sulla pelle, proteggendola

Rasatura precisa senza segni o tagli. Il sistema a lama MultiPrecision con profilo della testina arrotondato scorre perfettamente sulla tua pelle, proteggendola.

AquaTec consente una rasatura confortevole a secco, o rinfrescante sulla pelle bagnata

AquaTec consente una rasatura confortevole a secco, o rinfrescante sulla pelle bagnata

Scegli come preferisci raderti. Grazie al sistema AquaTec Wet & Dry, puoi optare per una rasatura veloce e confortevole su pelle asciutta. In alternativa, su pelle bagnata - con gel o schiuma - perfino sotto la doccia.

Le lame sollevano e tagliano i peli sia lunghi che corti per una rasatura rapida

Le lame sollevano e tagliano i peli sia lunghi che corti per una rasatura rapida

Rasatura veloce e precisa. Il sistema a lama MultiPrecision solleva e taglia tutti i peli, anche quelli più corti, in poche passate.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

255

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

07/04/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

moòto funzionale

utilizzo da oltre 50 anni i prodotti Philips e mi sono trovato sempre bene

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5672/12 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5672/12 Rasoio elettrico Wet & Dry

24/03/2021

Italia

Italia

Aquatouch Philips S5420/06

La valutazione la merita , sulla pelle e' delicato e non irrita , le lame scorrono in maniera morbida e avendolo provato con barba di 4 giorni ha superato la prova e poi con la doppia funzione con gel o schiuma e a secco .Per me e' ottimo

Pro

Ottimo prodotto

Contro

Non ha una base per ricarica ( aquistabile a parte )

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5420/06 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5420/06 Rasoio elettrico Wet & Dry

15/07/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Come segnalato da Altroconsumo è davvero ottimo il

la rasatura è sempre stato un problema serio, per me. Il pelo della mia barba è molto duro e folto a fronte di una pelle particolarmente delicata, con questo nuovo rasoio Philips ho risolto i problemi della rasatura. Il risultato finale è davvero ottimo, e fino a tarda sera non si scorgono ombre del pelo che ricresce sul volto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5420/06 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 S5420/06 Rasoio elettrico Wet & Dry

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Protegge la pelle durante la rasatura