Premetto che sono esigente soprattutto in fatto di rasatura. Amo i dettagli e l’accuratezza non trascurando la versatilità e facilità di utilizzo. Premetto che ho esigenze di tempo e di sensibilità pelle. Ho usato questo rasoio più e più volte prima di scrivere la recensione. Innanzitutto ha un rifinitore che è talmente preciso e versatile ( in quanto è a scomparsa) ai pari dei barbieri. Oltretutto ha le testine direzionali ottime per chi come me ha mento pronunciato e nei sul viso. Permette una rasatura conforme e compatta e soprattutto precisa in ogni parte, anche quelle più ostinate.le lame sono davvero eccezionali. Devo dire che ho provato sia con barba di un giorno e sia con barba da tre giorni: il risultato è ottimo!!! Ma Non solo ! La mia pelle non ha arrossamenti di nessun tipo. Cosa che con il mio precedente rasoio invece a volte mi succedeva. Vogliamo parlare dell’impugnatura ? Perfetta . Io devo dire che non mi son mai trovato così bene con un rasoio. Tanto che ne ho regalato uno identico a mio padre ... lui lametta dipendente ... ora si rade solo con questo rasoio elettrico.