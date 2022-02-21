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  • Rasatura facile e confortevole
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Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico per rasatura a secco

S3520/06

4.1
| (1249) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura facile e confortevole
Il rasoio serie 3000 offre una rasatura facile, comoda e con più comfort a un prezzo accessibile. Le testine con movimento in 4 direzioni e le lame ComfortCut garantiscono un risultato preciso.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Comfort e precisione

Rasatura facile e confortevole

  • Lame ComfortCut

  • Testine Flex, movimento in 4 direzioni

  • Rifinitore a scomparsa

I bordi arrotondati permettono un miglior scorrimento sulla pelle, per una rasatura confortevole

I bordi arrotondati permettono un miglior scorrimento sulla pelle, per una rasatura confortevole

Esegui una rasatura a secco con la massima comodità. Le nostre lame ComfortCut e le testine con profilo arrotondato scorrono facilmente sulla pelle evitando graffi o tagli.

Le testine si flettono in 4 direzioni per radere facilmente ogni curva del viso

Le testine si flettono in 4 direzioni per radere facilmente ogni curva del viso

Le testine Flex con 4 movimenti indipendenti si adeguano ai contorni del viso, per offrirti una rasatura semplice anche sul collo e sulla linea della mandibola.

Potenza costante, anno dopo anno

Potenza costante, anno dopo anno

Radi più a lungo con ogni ricarica. Il rasoio manterrà la sua potenza per anni, grazie alla nostra efficiente batteria agli ioni di litio.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

1249

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

21/02/2022

Italia

Italia

Ottimo rasoio

Ricaricabile, silenzioso, applicare pressione sul viso, non fa male

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3530/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3530/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco

25/02/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto base ma funzionale

Apparecchio molto semplice, ottime prestazioni per quanto mi riguarda. Ho sempre avuto rasoi Philips e mi sono sempre trovato bene.

Pro

Semplicità di utilizzo e pulizia

Contro

Assenza di contenitore per riporlo dopo l'uso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3530/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Sì, consiglio questo prodotto

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17/12/2019

Italia

Italia

Compratore verificato

E VERAMENTE UN OTTIMO RASOIO

E' MOLTO PRATICO DA USARE E TAGLIA ANCHE NELLE PARTI PIÙ' DIFFICILE INOLTRE IL FATTO DEL POTER LAVARE CON ACQUA LE TESTINE E' DI UNA COMODITÀ' E IGENEITA' ECCEZIONALE. SE POI LO SI TIENE CON L'APPOSITO SPRAY DETERGENTE GARAMTISCE UNA RASATURA PERFETTA. MOLTO BUONO

Pro

TUTTO

Contro

NULLA

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3520/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 