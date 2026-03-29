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Fuori produzione
S1332/41
Lame PowerCut
Apertura con un solo tocco
Utilizzabile con e senza filo
Il rasoio Philips per una rifinitura pulita e confortevole. Le sue 27 lame PowerCut tagliano ogni pelo proprio sopra il livello della pelle, offrendoti sempre una rasatura uniforme e perfetta.
Pulisci il rasoio elettrico con premendo un solo un pulsante. Apri semplicemente la testina di rasatura e risciacquala.
Utilizza il tuo comodo rasoio senza filo per una rasatura più pratica. Oppure collegalo alla presa per una rasatura affidabile con filo quando la batteria è scarica.
4.0
su 5
1059
Recensioni
Macho53
29/03/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto eccezionale
Ho sempre usato Philips come rasoi elettrici con cavo. Quesrto è un ottimo prodotto, leggero, scorre bene sul viso con taglio perfetto. Inoltre molto comodo senza filo.
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3053/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3053/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Dafu
24/03/2026
Italia
Compratore verificato
Philips top
Ormai saranno più di 30 anni che uso rasoi Philips e non cambierò mai. Rasatura sempre perfetta in ogni condizione
Pro
Perfetto
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3053/00R1 Rasoio elettrico Wet & Dry ricondizionato
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3053/00R1 Rasoio elettrico Wet & Dry ricondizionato
22/03/2026
Italia
Compratore verificato
Ottimo
Non ho mai usato un rasoio elettrico, è perfetto non ho mai avuto una barba così liscia e senza tagli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3002/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3002/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.