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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
S1310/04
Lame CloseCut
Testine Flex, movimento in 4 direzioni
Ottieni una rasatura precisa senza sforzo. Le nostre lame con tecnologia CloseCut si affilano da sole mentre lavorano, di volta in volta.
Le testine Flex con 4 movimenti indipendenti si adeguano ai contorni del viso, per offrirti una rasatura semplice anche sul collo e sulla linea della mandibola.
Radi più a lungo con ogni ricarica. Il rasoio manterrà la sua potenza per anni, grazie alla nostra efficiente batteria agli ioni di litio.
3.9
su 5
195
Recensioni
Gitster
30/06/2020
United Kingdom
Compratore verificato
This must be the best value shaver on the market
This shaver is comfortable to hold, quiet to use but most importantly very efficient.
Pro
as above
Contro
none that I can find
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer
30/06/2020
United Kingdom
Compratore verificato
Close Shave
Great value for the money. I get an excellent close shave and the razor is lovely and light.
Pro
Nice lines and easy to operate and clean.
Contro
None
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1300/04 Dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1300/04 Dry electric shaver
Andrew01
24/06/2020
United Kingdom
Compratore verificato
Quick and very effective
I have quite fast growing facial hair, and this shaver works very well indeed.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Rispetto ad altri prodotti di gamma bassa, con tecnologia a lame vibranti e a lame rotanti