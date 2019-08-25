Ho provato sia questo rasoio che quello della concorrenza devo dire che no c'è paragone questo rasoio è paragonabile ad una lametta sia come taglio che come irritazione.Non lascia quei peletti che normalmente un rasoio non riesce a tagliare e soprattutto non tira la pelle neanche con la barba lunga.Con un po' di schiuma è possibile tagliare (con la testina) anche la barba di 3/4 giorni senza problemi. Sulla barba di un giorno va bene anche senza schiuma.Senza schiuma con la barba lunga il rasoio tende ad irritare la pelle.Gli altri rasoi provati da me tagliano bene la barba corta ma su quella lunga non c'è paragone: questo rasoio è il top sul mercato.Il rasoio è comodo da usare e ben bilanciato. Bisogna solo usarlo correttamente seguendo una semplice regola: fare dei movimenti circolari. Inutile secondo me la vaschetta pulente, nonostante abbia questa versione, ho notato che si perde davvero poco tempo a pulirlo sotto l'acqua, infatti la uso di rado, è un surplus che si può evitare. Ho provato sotto la doccia e devo dire che i risultati sono buoni ma preferisco la rasatura con la schiuma. La batteria dura molto, diciamo un 15 tagli in poi dipende dal tempo di rasatura e dalla lunghezza della barba.Un difetto è che non c'è come accessorio un caricabatterie più compatto, se si va in ferie per più di 20 giorni si è costretti a portarsi un'altra borsa con il caricabatterie mentre sarebbe comodo mettere tutto in un'unica borsa.Il prezzo è ancora elevato ma il prodotto è di qualità