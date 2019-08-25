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Fuori produzione

Shaver series 9000 SensoTouchRasoio elettrico Wet & Dry

RQ1280/21

4.3
| (419) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto
Esperienza di rasatura superiore
Il nostro rasoio elettrico più avanzato, Philips SensoTouch 3D RQ1280 offre una rasatura senza precedenti. Il sistema GyroFlex 3D segue tutte le linee del tuo viso e rimuove ogni pelo con poche passate grazie alle sue testine UltraTrack.
Vedi tutti i vantaggi

con sistema GyroFlex 3D

Esperienza di rasatura superiore

  • UltraTrack e GyroFlex 3D

  • 60 min uso senza filo/1 h di ricarica

  • Rifinitore di precisione

  • Sistema Jet Clean

Il sistema Philips GyroFlex 3D si adatta ad ogni linea del volto

Il sistema Philips GyroFlex 3D si adatta ad ogni linea del volto

Le testine GyroFlex 3D del rasoio seguono le linee del viso e si adattano perfettamente ad ogni curva del volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni cutanee.

le testine UltraTrack afferrano tutti i peli con poche passate

le testine UltraTrack afferrano tutti i peli con poche passate

Per una rasatura precisa e meno irritazioni. La testina di rasatura è dotata di 3 guide specifiche: scanalature per peli normali; fessure per peli lunghi e sottili e fori per i peli più corti.

Rasoi con azione Super Lift&Cut

Rasoi con azione Super Lift&Cut

Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e una rasatura più vicina alla pelle.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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4.3

su 5

419

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

25/08/2019

Italia

Italia

Compratore verificato

tutto quello che un uomo può desidera per radersi

ho scelto il rasoio Philips perchè è adatto alla mia pelle ( pensate è dal 1965 che mi rado con il rasoio Philips). Complimenti il mio voto è 10 e lode.FRanco

Pro

deve piacere radesersi con il rasoio elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet & dry electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

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30/01/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Eccezionale. Veloce, dolce ed ergonomico.

Direi praticamente perfetto: provare per credere !

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Rasoio elettrico Wet & Dry

17/06/2014

Italia

Italia

Eccellente

Ottimo acquisto sono passati 2 anni e mezzo e funziona ottimamente, consiglio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

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