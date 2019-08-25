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SensoTouch 3D - la miglior rasatura
Il nostro rasoio più avanzato, SensoTouch 3D RQ1280, offre una rasatura senza precedenti. Il sistema GyroFlex 3D segue tutte le linee del tuo viso e rimuove ogni pelo con poche passate grazie alle sue testine UltraTrack.
Testine UltraTrack
Rifinitore interno
60 minuti
Le testine GyroFlex 3D seguono le linee del viso e si adattano perfettamente ad ogni curva del volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni cutanee.
Per una rasatura precisa e meno irritazioni. La testina di rasatura è dotata di 3 guide specifiche: scanalature per peli normali; fessure per peli lunghi e sottili e fori per i peli più corti.
Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per un taglio confortevole e preciso sotto il livello della pelle.
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4.3
su 5
19
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
franco
25/08/2019
Italia
Compratore verificato
tutto quello che un uomo può desidera per radersi
ho scelto il rasoio Philips perchè è adatto alla mia pelle ( pensate è dal 1965 che mi rado con il rasoio Philips). Complimenti il mio voto è 10 e lode.FRanco
Pro
deve piacere radesersi con il rasoio elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet & dry electric shaver
Data di utilizzo 2017-08-25
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet & dry electric shaver
Data di utilizzo 2017-08-25
Ferro
30/01/2015
Italia
Compratore verificato
Eccezionale. Veloce, dolce ed ergonomico.
Direi praticamente perfetto: provare per credere !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Tony6699
17/06/2014
Italia
Eccellente
Ottimo acquisto sono passati 2 anni e mezzo e funziona ottimamente, consiglio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver